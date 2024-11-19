"Безопасная область, безопасный город, безопасная громада": Зеленский представил новую программу

Речь идет о присутствии полицейских в школах, наличии металлоискателей в публичных местах, обустройстве качественных укрытий и т.д.

Министерство внутренних дел Украины во взаимодействии с другими институтами внедряет новую систему на общегосударственном уровне – "Безопасная область, безопасный город, безопасная громада". Результатом должен стать соответствующий уровень безопасности в публичном пространстве в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в ВРУ.

"Максимальный приоритет – безопасность в учебных заведениях, прежде всего, в школах по всей стране без исключения", – сказал президент.

По его словам, в школы должен обязательно находиться полицейский. Также обязательно полицейский должен быть в каждой общине.

"Люди должны видеть и знать, кто гарантирует им и их детям безопасность", – отметил он.

Глава государства настаивает на необходимости установления рамок металлоискателей во всех публичных пространствах и образовательных учреждениях.

"Правительственные чиновники, областная власть, местное самоуправление, вы должны представить четкие сроки реализации этого проекта ради безопасности всех наших детей", — подчеркнул президент.

Также безопасность предполагает обустройство достаточного количества качественных укрытий – реконструкция старых и строительство новых, сообщил президент.

Ранее Зеленский заявил, что Силы обороны готовят операции, как на временно оккупированной территории Украины, так и в России против военных объектов. Кроме того, отдельные мероприятия будут направлены на существенное увеличение технологичности ВСУ.

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