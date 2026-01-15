Газовая плита / © pixabay.com

С наступлением холодов и перебоями с теплоснабжением украинцы все чаще ищут альтернативные способы согреть помещение. Один из самых распространенных и одновременно самых рискованных — использование газовой плиты или духовки для обогрева. Специалисты предостерегают: такой способ может стоить здоровья и даже жизни.

ТСН.ua собрал рекомендации специалистов и медиков по безопасному обогреву жилья. Советы основываются на материалах экспертов с сайта «Уманьгаз» и рекомендациях МОЗ Украины, которые предостерегают от использования газовых плит и духовок в качестве источников тепла.

Чем опасен «обогрев» газом

Когда для сохранения тепла закрывают окна и вентиляционные каналы, в помещении резко возрастает риск неполного сгорания газа. В результате образуется окись углерода (угарный газ) — токсичное вещество без цвета и запаха. Человек не ощущает его присутствия, но даже кратковременное вдыхание может привести к тяжелому отравлению. Ситуация усугубляется, когда для обогрева включают сразу все конфорки или еще и газовую духовку.

При отсутствии газосигнализатора человек узнает об опасности только по первым симптомам отравления. Среди них — головная боль, тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение, сухой кашель. В более тяжелых случаях возможны потеря сознания, судороги и нарушение дыхания.

Самое опасное — оставлять газовую плиту включенной на ночь, ведь во сне человек не чувствует симптомов.

Кроме угарного газа, есть и другие угрозы. Среди них — возгорание мебели или предметов, расположенных рядом с плитой и накопление газовоздушной смеси до критической концентрации, что может привести к взрыву.

«Поэтому не стоит обманывать себя и рисковать жизнью — как собственной, так и близких людей. Безопасного способа обогреть дом газовой плитой не существует», — отметили в «Уманьгазе».

В Минздраве призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности во время перебоев с теплоснабжением. Там отмечают: газовую плиту и духовку нельзя использовать для обогрева, а любые источники открытого огня не следует оставлять без присмотра.

Как согреться без света

В Министерстве здравоохранения поделились рекомендациями, как поддержать тепло в доме без риска для жизни.

Одевайтесь тепло

При отсутствии отопления следует придерживаться принципа многослойности. Специалисты советуют использовать термобелье, одежду из натуральных тканей, вязаные вещи, а также дополнительные слои в виде пледов или одеял. Употребляйте теплые блюда и напитки

Горячий чай, кофе и супы помогают согреться изнутри. На случай отключений электроэнергии стоит заранее наполнять термос теплыми напитками или блюдами — они сохраняют тепло несколько часов. Пользуйтесь грелками

Грелки или горячая вода в пластиковой бутылке, завернутой в полотенце, помогут согреть постель и тело. В Минздраве советуют наполнять грелки не более чем на две трети объема, избегать контакта с открытыми участками кожи и надежно закручивать крышку. Делайте легкие физические упражнения

Даже простая зарядка помогает активизировать кровообращение и согреться. Медики советуют не сидеть неподвижно, если в доме холодно, но избегать чрезмерного потоотделения. Используйте естественный свет

В солнечную погоду стоит открывать шторы, чтобы в комнату попадало больше света и тепла. Ночью же окна следует плотно закрывать, чтобы предотвратить дополнительное охлаждение.

Кроме того, холод может проникать через щели в окнах — их советуют уплотнять или временно заклеивать.

Напомним, в Киеве после российских атак без отопления остаются около 300 многоэтажных домов. Ситуация на Левом берегу остается самой сложной.