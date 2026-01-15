- Дата публикации
Безопасно ли обогревать квартиру газовой плитой — ответ экспертов
Холод в домах заставляет людей искать альтернативные источники тепла, в частности использовать газовые плиты. Эксперты предостерегают: это один из самых опасных вариантов.
С наступлением холодов и перебоями с теплоснабжением украинцы все чаще ищут альтернативные способы согреть помещение. Один из самых распространенных и одновременно самых рискованных — использование газовой плиты или духовки для обогрева. Специалисты предостерегают: такой способ может стоить здоровья и даже жизни.
ТСН.ua собрал рекомендации специалистов и медиков по безопасному обогреву жилья. Советы основываются на материалах экспертов с сайта «Уманьгаз» и рекомендациях МОЗ Украины, которые предостерегают от использования газовых плит и духовок в качестве источников тепла.
Чем опасен «обогрев» газом
Когда для сохранения тепла закрывают окна и вентиляционные каналы, в помещении резко возрастает риск неполного сгорания газа. В результате образуется окись углерода (угарный газ) — токсичное вещество без цвета и запаха. Человек не ощущает его присутствия, но даже кратковременное вдыхание может привести к тяжелому отравлению. Ситуация усугубляется, когда для обогрева включают сразу все конфорки или еще и газовую духовку.
При отсутствии газосигнализатора человек узнает об опасности только по первым симптомам отравления. Среди них — головная боль, тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение, сухой кашель. В более тяжелых случаях возможны потеря сознания, судороги и нарушение дыхания.
Самое опасное — оставлять газовую плиту включенной на ночь, ведь во сне человек не чувствует симптомов.
Кроме угарного газа, есть и другие угрозы. Среди них — возгорание мебели или предметов, расположенных рядом с плитой и накопление газовоздушной смеси до критической концентрации, что может привести к взрыву.
«Поэтому не стоит обманывать себя и рисковать жизнью — как собственной, так и близких людей. Безопасного способа обогреть дом газовой плитой не существует», — отметили в «Уманьгазе».
В Минздраве призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности во время перебоев с теплоснабжением. Там отмечают: газовую плиту и духовку нельзя использовать для обогрева, а любые источники открытого огня не следует оставлять без присмотра.
Как согреться без света
В Министерстве здравоохранения поделились рекомендациями, как поддержать тепло в доме без риска для жизни.
Одевайтесь тепло
При отсутствии отопления следует придерживаться принципа многослойности. Специалисты советуют использовать термобелье, одежду из натуральных тканей, вязаные вещи, а также дополнительные слои в виде пледов или одеял.
Употребляйте теплые блюда и напитки
Горячий чай, кофе и супы помогают согреться изнутри. На случай отключений электроэнергии стоит заранее наполнять термос теплыми напитками или блюдами — они сохраняют тепло несколько часов.
Пользуйтесь грелками
Грелки или горячая вода в пластиковой бутылке, завернутой в полотенце, помогут согреть постель и тело. В Минздраве советуют наполнять грелки не более чем на две трети объема, избегать контакта с открытыми участками кожи и надежно закручивать крышку.
Делайте легкие физические упражнения
Даже простая зарядка помогает активизировать кровообращение и согреться. Медики советуют не сидеть неподвижно, если в доме холодно, но избегать чрезмерного потоотделения.
Используйте естественный свет
В солнечную погоду стоит открывать шторы, чтобы в комнату попадало больше света и тепла. Ночью же окна следует плотно закрывать, чтобы предотвратить дополнительное охлаждение.
Кроме того, холод может проникать через щели в окнах — их советуют уплотнять или временно заклеивать.
Напомним, в Киеве после российских атак без отопления остаются около 300 многоэтажных домов. Ситуация на Левом берегу остается самой сложной.