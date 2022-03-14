Безопасно ли покупать недвижимость во время войны: ответ экспертов

Можно ли в условиях военного положения покупать, продавать недвижимость. Насколько это опасно, разбирался ТСН.ua

Западная Украина за 18-й день войны стала надежным убежищем для спасающихся от войны украинцев. Кто-то останавливается здесь ненадолго, чтобы двинуться дальше в Европу, кто-то пытается здесь устроиться временно. Есть и те, кто планирует осесть здесь навсегда.

В этой связи на Западной Украине отмечается рост спроса и цен на недвижимость. По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины 3% из тех, кто принудительно покинул свои дома и поселился в западных областях Украины, заинтересованы в получении какой-либо недвижимости.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита предупреждает об опасности покупки недвижимости во время войны.

Почему нельзя покупать недвижимость во время войны?

С начала войны, по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины не работает Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Сделки покупки, продажи объектов недвижимости не заключались. По информации Министерства финансов Украины, в ближайшее время планируется возобновить доступ в Госреестр в районах, где нет военных действий. Однако функционал некоторых услуг, скорее всего, будет ограничен.

Поэтому до конца военного положения в Украине, специалисты Ассоциации не советуют заключать договоры вне Госреестра. Не покупать недвижимость по доверенности, не заключать предварительные договора и т.п. Тем более нельзя пользоваться всякими «схемами».

Эксперты объясняют, что сегодня покупка квартир с соблюдением всех юридических требований, невозможна. В первую очередь из-за того, что , в соответствии с Гражданским кодексом Украины, ст. 233, "любая сделка, совершенная лицом под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях, может быть признана судом недействительной независимо от того, кто был инициатором такой сделки. А война является, наверное, самым тяжелым обстоятельством.