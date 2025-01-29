Безопасно ли прятаться в ванной во время воздушной тревоги: что ответил спасатель

Ванная комната – небезопасное место во время воздушной тревоги.

Об этом рассказал спасатель ГСЧС Артур Моркотенко в проекте "Нація Непереможних".

"Ванная комната – небезопасное место во время воздушной тревоги, потому что это маленькое помещение. Каждая ванная комната украшена плиткой. Там есть зеркало. Да и по сути, если там привалит, доступа кислорода вообще не будет. Можно в этой ванной комнате остаться". просто в ловушке", – отметил спасатель.

Артур Моркотенко объяснил, что когда происходит попадание, идет разгорание. И потому, даже если человек останется невредимым и нетравмированным, он может просто задохнуться.

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"В ванной комнате может ничего не случиться, но будет дверь заблокирована, когда в соседней комнате, к примеру, рухнет какая-то конструкция, и человек просто не сможет выйти", — резюмировал спасатель.

Напомним, 29 января российская армия с утра уже атаковала Киев беспилотниками. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых "Шахедов".

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