Безопасно ли сейчас покупать жилье в Украине: с ограничениями возобновлена регистрация сделок с недвижимостью

После открытия реестра прав на недвижимое имущество украинцы снова могут заключать сделки покупки и продажи жилья. Какие нюансы и риски таких сделок, насколько безопасно покупать недвижимость во время войны — в материале ТСН.ua

С началом войны, то есть больше двух месяцев рынок недвижимости фактически не функционирует. Большинству украинцев во время войны не до этого. Но главная причина заморозки рынка недвижимости в том, что большинство реестров, в том числе реестр прав на недвижимое имущество, чтобы предотвратить несанкционированные вмешательства, были закрыты. Минюст Украины ограничил работу реестров министерства по кругу пользователей и региону. Закрытие реестров не позволяет покупателю проверить наличие ареста, запрета на то или иначе имущество, что делает невозможным заключение сделок купли-продажи и приобретение права собственности. В этой связи начали появляться различные рискованные схемы предоставления собственности на недвижимость. К примеру, заключаться предварительные договоры, договоры задатков, с условием дооформления их после открытия реестров. Такие договора не являются юридически значимыми, так как любой договор должен быть нотариально удостоверенным, тогда он имеет юридическую силу. А в случае договора задатка, стороны соглашения могут в любой момент отказаться от своих обязательств по договору.

Реестр прав на недвижимое имущество открыт с ограничениями: какие риски покупки жилья

19 апреля Министерство юстиции Украины заявило об открытии реестра прав на недвижимое имущество с такими ограничениями.

После регистрации права собственности на недвижимость с ней в течение 1 месяца нельзя производить никаких действий. Такая мера применена с целью сделать невозможным рейдерские схемы, когда имущество может за один день продаться несколько раз, чтобы потом его уже нельзя было вернуть даже через суд.

Запрещена купля-продажа имущества по доверенности, продавать его могут только собственники. Даже если владельцы за границей, без их присутствия заключать сделку невозможно.

Продать или покупать жилье можно не у любого нотариуса. Минюст утвердил список нотариусов, имеющих право удостоверять договор купли-продажи.

Нотариально заверить контракт с недвижимостью можно только в пределах области, где недвижимость находится.

Исключение сделали для сделок с недвижимостью в Киеве и Киевской области. Удостоверить сделки могут как нотариусы, зарегистрированные в Киеве и Киевской области, так и нотариусы зарегистрированные по месту жительства физического лица — одной из сторон заключаемого договора.

Эксперты отмечают, что в любом случае во время военного состояния сделки по купле-продаже рискованны из-за того, что любое соглашение, согласно ст. 233 Гражданского кодекса Украины может быть признана недействительным в связи с наличием тяжелого для покупателя обстоятельства, а таким обстоятельством и есть война.

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