Безопасность пищевых продуктов дома: как не заразиться паразитами и болезнетворными бактериями

Используйте отдельные дощечки и посуду для сырого мяса, птицы и морепродуктов.
Продукты дома могут загрязняться вредными токсинами, химическими веществами и содержать болезнетворные бактерии, вирусы или паразиты, является причиной более 200 различных недугов — от диареи до онкологических заболеваний.
Об этом напоминает Центр общественного здоровья Украины в сообщении в Telegram.
Правильная обработка, подготовка и хранение пищевых продуктов может уменьшить риск пищевых отравлений и других недугов, связанных с едой.
Помните правила безопасности пищевых продуктов дома:
- Мойте руки в течение 20 секунд водой с мылом до, во время и после приготовления пищи и перед употреблением блюд.
- Мойте посуду, дощечки для резки, столешницы и т.д. мыльной водой.
- Обязательно промывайте овощи и фрукты проточной водой перед употреблением.
- Используйте отдельные дощечки и посуду для сырого мяса, птицы и морепродуктов.
- Храните сырое мясо, птицу, морепродукты и яйца отдельно от всех продуктов в холодильнике.
- Приобретите кухонный термометр. Только так вы сможете точно проверить температуру, при которой готовится пища.
- Размораживайте продукты безопасно в холодильнике или в холодной воде или микроволновой печи.
- Выбирая продукты в магазине или на рынке следите за тем, чтобы они не были повреждены.
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