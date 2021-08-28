Безопасность пищевых продуктов дома: как не заразиться паразитами и болезнетворными бактериями

Безопасность пищевых продуктов дома: как не заразиться паразитами и болезнетворными бактериями

Используйте отдельные дощечки и посуду для сырого мяса, птицы и морепродуктов.

Продукты дома могут загрязняться вредными токсинами, химическими веществами и содержать болезнетворные бактерии, вирусы или паразиты, является причиной более 200 различных недугов — от диареи до онкологических заболеваний.

Об этом напоминает Центр общественного здоровья Украины в сообщении в Telegram.

Правильная обработка, подготовка и хранение пищевых продуктов может уменьшить риск пищевых отравлений и других недугов, связанных с едой.

Помните правила безопасности пищевых продуктов дома:

Мойте руки в течение 20 секунд водой с мылом до, во время и после приготовления пищи и перед употреблением блюд.

Мойте посуду, дощечки для резки, столешницы и т.д. мыльной водой.

Обязательно промывайте овощи и фрукты проточной водой перед употреблением.

Используйте отдельные дощечки и посуду для сырого мяса, птицы и морепродуктов.

Храните сырое мясо, птицу, морепродукты и яйца отдельно от всех продуктов в холодильнике.

Приобретите кухонный термометр. Только так вы сможете точно проверить температуру, при которой готовится пища.

Размораживайте продукты безопасно в холодильнике или в холодной воде или микроволновой печи.

Выбирая продукты в магазине или на рынке следите за тем, чтобы они не были повреждены.

Читайте также:

Правила питания в жару - что можно есть

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку