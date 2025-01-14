Безопасность судоходства: Украина будет компенсировать ущерб от российских атак

В пределах этих компенсаций будет предоставляться сумма до 2 млрд. грн.

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления гарантий компенсации ущерба судовладельцам, который может быть причинен в результате вооруженной агрессии РФ и военных действий на территории Украины.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Этот документ направлен на обеспечение безопасности судоходства в территориальных водах Украины и стабильности экспортно-импортной логистики через порты Одессы. Гарантии компенсации получат фрахтователи, операторы и владельцы судов, перевозящих невоенные грузы по определенным морским маршрутам.

"Для стабильной работы морской логистики необходима уверенность судовладельцев и иностранных партнеров в максимальном обеспечении безопасности перевозок и получении компенсации от государства в случае нанесения вреда в результате вооруженной агрессии российской федерации на море", — говорится в сообщении.

Согласно Закону о госбюджете на 2025 год, компенсации будут производиться из резервного фонда бюджета в пределах 2 млрд грн.

Напомним, мазут с Черного моря приближается к Одесской области.

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