Безопасность Украины будет обсуждать специальная структура: Путин согласился с предложением Байдена

Москва передаст Вашингтону свои предложения по ее созданию в течение этой недели.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что одним из итогов его онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом станет создание отдельной структуры, на которой будет проходить обсуждение вопросов безопасности, включая ситуацию вокруг Украины.

Об этом он заявил в среду, 8 декабря, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, транслировавшейся на YouTube.

По словам Путина, он согласился на предложение, озвученное на переговорах американским лидером.

“Эта идея была сформулирована президентом США, и я с ней согласился. И сказал, что мы в ближайшее время представим свои рассуждения и предложения по этому поводу", — заявил российский президент, уточнив, что свои предложения Москва передаст Вашингтону в течение этой недели.

Путин не раскрыл содержание предложений, которые готовит Россия относительно Украины, но пообещал, что они будут обнародованы "максимально публично".

"До того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано", — отметил он.

Сразу после переговоров в сообщениях на официальных сайтах Белого дома и Кремля говорилось, что российский и американский лидеры поручили своим командам подробнее обсудить вопросы безопасности, в частности, ситуацию вокруг Украины.

Напомним, что одной из главных тем переговоров 7 декабря президентов США и России была ситуация в Украине и стягивание Россией войск к нашим границам.

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