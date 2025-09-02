Безопасность Украины после войны: что Путин обсудил с Трампом на Аляске

Президент РФ Владимира Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин 2 сентября сделал ряд заявлений. В частности, диктатор прокомментировал вопросы гарантии безопасности для Украины и рассказал, что обсудил с Трампом на Аляске.

Об этом сказал российский глава Владимир Путин во время встречи со словацким премьером Робертом Фицо в Китае.

Путин заявил, что обсуждал с Трампом на Аляске «варианты обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта».

«Консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно», — убежден Путин.

Также он отметил, что «Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность».

Ранее Путин заявил, что у России якобы никогда не было и не будет иметь желания на кого-либо нападать. Мол, «единственная цель» Кремля в Украине — защита собственных интересов. Однако диктатор не сказал, какие именно.

Кроме того, объясняет Путин, он защищает «людей, связывающих свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, ее историей и традициями».

Традиционно, Путин обвинил и страны ЕС в «провокации, некомпетентности и истерии» из-за нападения на Украину, «которого не было».