ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
31
Время на прочтение
2 мин

Безопасны ли овощи с прифронтовых территорий: объяснение эколога

Экологи предупреждают: урожай, выращенный возле зоны боевых действий, может содержать опасные соединения, вредящие здоровью.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Город

Город / © Pixabay

Боевые действия в Украине оставляют в почве токсичные вещества, которые могут попадать в урожай и представлять опасность для здоровья.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

По ее словам, потреблять овощи и фрукты, выращенные вблизи мест боевых действий, опасно. Взрывы, пожары и передвижение военной техники оставляют в земле тяжелые металлы, остатки взрывчатых веществ, топливо и масла. Эти токсины могут проникать в растения, накапливаться в организме человека и представлять серьезную угрозу здоровью.

Дополнительным риском являются неразорвавшиеся боеприпасы, которые делают обработку полей смертельно опасной. Война также разрушает структуру чернозема и снижает количество полезных микроорганизмов, что непосредственно влияет на плодородие почвы.

«В результате — снижается его плодородие, а повышенная токсичность влияет на качество урожая», — подчеркнула эколог.

Отдельную опасность представляет загрязнение подземных вод. В случае затопления шахт или разрушения промышленных объектов в них могут попасть тяжелые металлы и радионуклиды, которые через почву проникают в растения.

Относительно будущего использования таких земель, Тимочко объяснила: если территория загрязнена нефтепродуктами, химикатами или тяжелыми металлами, ее восстановление может затянуться на десятилетия. В то же время некоторые площади после разминирования и рекультивации со временем могут снова стать пригодными для сельского хозяйства — но только после комплексных анализов и подтверждения безопасности.

«Употреблять продукты с территорий, которые недавно были зоной боевых действий, без проверки — категорически нельзя. Постепенное возвращение этих земель к агроиспользованию возможно. Но оно требует времени, очистки и постоянного мониторинга состояния окружающей среды», — добавила Тимочко.

Напомним, война влияет не только на почвы и подземные воды, но и на качество воздуха. В частности, в Киеве по состоянию на утро 28 августа наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха после массированного российского удара.

Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie