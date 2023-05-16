Безопасные для домашних животных и детей: пять комнатных растений, которые можно выращивать в доме

Эти растения не могут серьезно навредить домашним животным или детям. Хотя все же лучше ставить цветы в недоступные места, ведь если они решат полакомиться листьями, реакция организма может быть непредсказуемой.

Африканская фиалка

Африканская фиалка безопасна для кошек и детей / Фото: pixabay.com

У цветоводов это красивое цветущее растение очень популярно. Тем более что она не требует особого ухода. Чаще цветы имеют темно-синий оттенок, хотя сегодня выведено немало новых видов, которые могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми. Растение чем-то напоминает небольшой букет в горшке, поэтому отлично украсит любой интерьер. Африканская фиалка не ядовитая, поэтому ее можно выращивать в доме, где есть маленькие дети или домашние животные.

Лучше всего подходит для нее хорошо освещенное, но немного затененное место. Лучше не ставить растение под прямые солнечные лучи. Очень важна регулярная поливка. Причем воду заливают не в грунт, а в поддон.

Хлорофитум

Хлорофитум можно выращивать в доме, где живут дети и домашние животные / Фото: pixabay.com

Это не очень красивое, но и полезное растение, ведь оно способно очищать воздух в квартире, лишая его токсинов и угарного газа. Поэтому хлорофитум можно ставить в любой комнате, хотя чаще всего цветоводы выбирают кухню. Для животных и детей растение безвредно: в его побегах нет яда, оно не вызывает аллергии. Единственный вред, который может нанести хлорофитум, заключается в том, что если дети или домашние животные вдруг решат попробовать ее листья на вкус, то могут ранить кожу. Оно достаточно жесткое.

Хлорофитум неприхотлив и не требует особого ухода. Его можно ставить как в светлом месте, так и в полутени. Любит растение влагу, поэтому в теплое время года требует частой поливки. Любит хлорофитум и опрыскивание.

Кактус Шлюмбергера

Какие комнатные растения безопасны для детей. / Фото: pixabay.com

Неприхотливое растение, которое способно накапливать влагу в своих листьях и долгое время выживать без дополнительной поливки. Цветет с начала декабря до конца января и имеет яркие малиновые, розовые или красные цветы. Этот кактус неядовит, потому полностью безопасен для детей и домашних животных.

Также растение не нуждается в особом уходе. Ее лучше ставить в ярко освещенное место, а во время покоя поливать достаточно умеренно. Воды кактус нуждается только в период цветения: в это время почва должна быть постоянно слегка влажной.

Маранта

Маранта полностью безопасна для детей и домашних питомцев / Фото: pixabay.com

Компактное симпатичное растение, которое отличается необычными листьями с яркими узорами и прожилками. У разных сортов листья могут иметь разный оттенок: от светлых до темно-зеленых. Когда листьям не хватает света, она сразу начинает "тянуться" вверх. Поэтому оно часто двигается в течение дня. Такая особенность маранты часто интересует детей и домашних животных, но она полностью безопасна.

Маранта довольно капризна в уходе. Она любит свет, но прямых солнечных лучей допускать нельзя, потому что они обожгут ее нежные листья. Летом необходима частая поливка. Также растению нужна влажная среда, поэтому его рекомендуют опрыскивать из пульверизатора.

Юкка

Юкку можно выращивать в доме, где живут дети, кошки и собаки / Фото: pixabay.com

Относится это растение к семейству спаржевых. Она вечнозеленая, имеет красивые прямые листья, которые собираются в розетку на конце ствола. Особый уход Юцци не нужен, она даже без проблем переносит сухой воздух. Любит солнечные места, однако следите, чтобы на листья не падали прямые лучи.

Для людей юкка полностью безопасна, потому что ее относят к малотоксичным растениям. Даже при попадании в организм, она не нанесет серьезного вреда, хотя в большом количестве может повлечь за собой расстройства пищеварения.

В теплое время года растение рекомендуется регулярно поливать, но не забудьте давать почве полностью просохнуть между поливками.

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