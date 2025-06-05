Безопасные лекарства даже под обстрелами: БаДМ в очередной раз подтвердил стандарт GDP

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В апреле этого года компания «БаДМ» успешно прошла очередную сертификацию аптечного склада Распределительного центра в Днепре — на соответствие требованиям международного стандарта GDP (Good Distribution Practice, или Надлежащая практика дистрибуции).

Это не первый сертификат для аптечного склада — БаДМ системно внедряет комплексное управление качеством: ещё с 2012 года компания сертифицирует все свои аптечные склады. И даже в условиях войны команда готова к проверкам и подтверждает бесперебойную работу системы качества.

Что такое сертификация GDP и почему она важна для качества лекарств

GDP — это международный стандарт, регулирующий оптовую торговлю лекарственными средствами. Соблюдение его требований гарантирует, что препараты сохраняют качество на всех этапах — от производителя до аптеки. Официальное подтверждение соответствия стандарту на уровне государственной инспекции — важный маркер надёжности дистрибьютора на фармацевтическом рынке.

Для прохождения сертификации аптечный склад прошёл аудит со стороны инспекторов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Проверялась документация по качеству, стандартные операционные процедуры и все технологические процессы, фиксирующие каждый этап деятельности компании, включая транспортировку.

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Распределительный центр БаДМ: эффективная система сохранения качества

Распределительный центр ООО «БаДМ» прошёл аудит GDP

С момента предыдущей проверки Распределительный центр испытал важные изменения. Сегодня он работает не только с продукцией общего режима хранения, но и с термолабильными препаратами. Для этого были внедрены новые холодильные камеры, перестроена логистика и выстроена система «холодовой цепи». Полученный сертификат GDP подтверждает, что все изменения реализованы надлежащим образом, а качество лекарств остаётся защищённым, несмотря на вызовы войны.

«Внедрение и эффективное функционирование системы качества как в отдельном подразделении, так и в компании в целом — это командная работа специалистов по качеству, каждого сотрудника аптечного склада и всех отделов. Благодаря сплочённости, максимальной вовлечённости каждого из сотрудников мы всегда достигаем поставленных целей», — отметила Лидия Мельник, уполномоченное лицо GDP аптечного склада Распределительного центра.

БаДМ: качество хранения и транспортировки лекарств подтверждено GDP

Даже самые эффективные лекарства могут потерять свою силу или стать опасными, если их неправильно транспортировать или хранить. Именно дистрибьютор несёт ответственность за этот критически важный путь — от завода до полки в аптеке.

Успешное прохождение GDP-аудита вновь доказывает: украинский дистрибьютор «БаДМ» работает в соответствии с высочайшими европейскими стандартами. Даже в самых сложных условиях цепочка поставок соответствует строгим требованиям. А значит — пациенты могут быть уверены в качестве своих лекарств.

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«Мы не можем позволить себе ошибок — ни в документации, ни в условиях хранения. Лекарства должны прибыть вовремя и в надлежащем состоянии — независимо от воздушной тревоги, обстрела или отключения электричества. Потому что от нас, в том числе, зависят человеческие жизни», — подчеркнул и.о. Генерального директора ООО «БаДМ» Дмитрий Бабенко.