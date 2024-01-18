Безопасные соглашения для Украины: глава МИД пообещал сюрпризы

Договоренность будет еще более мощной.

Вскоре Украина подпишет соглашения о безопасности с другими странами. Великобритания вдохновила их своим примером.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Есть такие уж страны, не буду раскрывать сюрприз, но надо признать, что британский пример вдохновил ряд стран максимально и ускорить переговоры по такой договоренности, и делать такую договоренность более мощной, чем они планировали сначала", – подчеркнул он.

Конечно, переговоры президента Зеленского с премьер-министром Сунаком и подписанные ими документы важны сами по себе. Однако они тоже дали мощный импульс другим.

"Уверяю, что в скором времени вы увидите новые подписания", – заверил Дмитрий Кулеба.

Ранее в ОПУ сказали, с какими государствами Украина тоже прорабатывает аналогичные документы.

Читайте также: