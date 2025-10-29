ТСН в социальных сетях

Украина
142
1 мин

Безработные украинцы смогут получить помощь онлайн: как будет работать система "Обрий"

Система будет использовать искусственный интеллект для подбора вакансий по навыкам, опыту и локации.

Богдан Скаврон
Безработные в Украине

Безработные в Украине / © УНІАН

Новая система «Горизонт», которую будет администрировать Государственная служба занятости, будет помогать украинцам, которые остались без работы.

О решении правительства по ее запуску сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Экосистема «Обрий» будет работать через «Дію», благодаря ей украинцы смогут:

  • зарегистрировать статус безработного;

  • оформить пособие;

  • официально уволиться на временно оккупированных территориях;

  • получить грант до 15 000 грн на переквалификацию.

Юлия Свириденко добавила, что система «Обрий» будет автоматически определять, кто потерял работу, и подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации с применением искусственного интеллекта (AI-matching).

«Аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать потребности в навыках. К системе подключаются все ключевые государственные институты», — подчеркнула украинский премьер.

Напомним, с 1 ноября в Украине начнет свою работу так называемый «электронный ТЦК», который, в частности, будет предоставлять возможность оформить онлайн большинство отсрочек от мобилизации.

142
