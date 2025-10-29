- Дата публикации
Безработные украинцы смогут получить помощь онлайн: как будет работать система "Обрий"
Система будет использовать искусственный интеллект для подбора вакансий по навыкам, опыту и локации.
Новая система «Горизонт», которую будет администрировать Государственная служба занятости, будет помогать украинцам, которые остались без работы.
О решении правительства по ее запуску сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Экосистема «Обрий» будет работать через «Дію», благодаря ей украинцы смогут:
зарегистрировать статус безработного;
оформить пособие;
официально уволиться на временно оккупированных территориях;
получить грант до 15 000 грн на переквалификацию.
Юлия Свириденко добавила, что система «Обрий» будет автоматически определять, кто потерял работу, и подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации с применением искусственного интеллекта (AI-matching).
«Аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать потребности в навыках. К системе подключаются все ключевые государственные институты», — подчеркнула украинский премьер.
