Безработных будут мобилизовать через службу занятости: что известно

Служба занятости будет оказывать помощь в трудоустройстве в Силах обороны.

Теперь предложения работы воинские части будут размещать, в частности, и на "Едином портале вакансий" Государственной службы занятости.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Через этот портал предложения могут получать безработные по всей Украине. Особый акцент делается на гражданских специальностях, которые обеспечат функционирование и поддержку в тылу", — говорят в Госслужбе занятости.

Также планируется проведение отбора и профессионального обучения кандидатов по заказу сил обороны.

"Это чрезвычайно важный шаг. Во-первых, он поможет усилить оборонную способность страны. Во-вторых, дает возможность кандидатам выбирать специальности и подразделение для последующей службы", — прокомментировала первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Рекрутинг в ВСУ: что известно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, что рекрутинг и мобилизация – это разные процессы, которые не нужно сравнивать. Рекрутинг – это когда человек самостоятельно видит, что военным нужна та или иная профессия, а потому вступает в Сил обороны через рекрутинговую компанию. Этот процесс никак не заменяет мобилизацию.

Министерство обороны в конце 2023 заключило соглашения с компаниями, которые в интересах пополнения украинского войска мотивированными специалистами бесплатно предоставили свои платформы для размещения вакансий — Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Украина. Сейчас уже размещены тысячи вакансий.

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