Безуглая и Савченко подали заявления в СБУ друг на друга: подробности

Бывшая народная депутат и военнослужащая Надежда Савченко обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований с заявлением о нардепке Марьяне Безуглой.

Об этом она сообщила в Facebook.

Савченко призвала проверить деятельность Безуглой на предмет возможных актов государственной измены и разглашения государственной тайны.

В своем обращении она отметила, что Безугла неоднократно публиковала информацию, касающуюся обороноспособности ВСУ, в частности, данные об укомплектовании войск и расположении сил на фронте. Савченко приводит несколько примеров публикаций нардепки, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Также читайте Скандальный генерал Содоль уволился из ВСУ через ВЛК — Безуглая

Это обращение стало ответом на недавнее заявление Безуглой, которое обвиняло Савченко в прорыве обороны и употреблении рации, которое, по ее словам, может быть прослушано врагом. В своей публикации Безугла также призвала СБУ "подробно исследовать деятельность" Савченко в ВСУ.

"Займитесь депутатской работой. Не мешайте военным защищать Украину", — подытожила Савченко в своем обращении.

Напомним, Безугла заявила, что 50 тысяч военнослужащих ТЦК смогли бы пополнить ряд необходимых боевых подразделений.

Читайте также: