Безугла потролила бывшего нардепа "Слуги народа" и снова вспомнила Залужного: фото

Красноречивое фото с подписью "Гарри Поттеры и философская степень" нардепка опубликовала на своей странице в Facebook.

В субботу, 17 февраля, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла ехидно сообщила о получении диплома своим бывшим коллегой по фракции нардепом Артемом Дмитруком из рук одиозного ректора Одесской юридической академии Сергея Кивалова. При этом она не забыла вспомнить и свою давнюю "любовь" — бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, защитившего диссертацию в этом же вузе.

Красноречивое фото с подписью "Гарри Поттеры и философская степень" нардепка опубликовала на своей странице в Facebook.

“Нардеп Артем Дмитрук, который исключен из Слуга Народа и внес залог за архидьякона УПЦ МП, получил диплом у Кивалова. Одесская группировка друг друга поддержит”, — написала она в коротком комментарии.

Фото: Facebook Марьяны Безуглой

Многие в комментариях выразили свое возмущение таким "троллингом". “Какие же вы пакостные и мелкие. Залужный в отставке, а вы продолжаете плевать ему на спину”, — написала одна из комментаторов.

Как ранее сообщалось, исключенный еще в 2021 году из партии "Слуга народа" народный депутат Артем Дмитрук внес залог в размере 121 тысяч гривен за монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука, подозреваемого в оправдании российской агрессии. Музычука называют одним из ближайших соратников "Паши Мерседеса" (Павла Лебедя).

Напомним, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла долгое время критиковала главкома ВСУ Валерия Залужного, постила о нем мемы в соцсети и откровенно порадовалась его отставке.

Читайте также: