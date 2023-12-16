Безугла предложила отменить срочную службу: какой возраст для мобилизации в законопроекте

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла опубликовала наработки к новому законопроекту по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы, в котором предусмотрена отмена срочной службы.

Об этом она написала в субботу, 16 декабря, на своей Facebook-странице.

По ее словам, сейчас идет проработка "реалистической модели" законопроекта перед его регистрацией в Верховной Раде.

В настоящее время в черновом документе предусмотрена отмена в Украине срочной службы в армии.

"Убираем срочную службу, увольняем срочников, все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет)", — уточнила Марьяна Безугла.

Вместо срочной службы законопроектом вводится так называемая "Подготовка к защите Отечества (учебы)".

"Вводится базовая общевойсковая подготовка до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет (по желанию специальная базовая общевойсковая подготовка по специальностям, перечень которых определяется Минобороны)", — написала народная депутат.

В законопроекте, по словам Безуглой, сохраняется принятый ранее Верховной Радой призывной возраст для мобилизации – 25 лет (вместо 27 лет сейчас).

Напомним, ранее Марьяна Безугла в Международный день волонтеров предложила в следующем году отправить на фронт всех украинских волонтеров, включая женщин.

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