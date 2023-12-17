Безугла придумала наказание для уклонистов, которые скрываются за границей: что предлагает

Военнообязанных, которые не возвращаются в Украину, народный депутат предлагает лишать гражданства и отдавать их активы семьям погибших воинов.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла предложила радикальную законодательную инициативу — лишать гражданства и арестовать имущество тех военнообязанных, которые выехали за границу во время войны.

Обсудить такое предложение она призвала на своей странице в Facebook.

“Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возвращение, а в случае невозвращения, лишить гражданства/арестовать активы/другие ограничения? Интересно мнение”, — говорится в сообщении.

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Впоследствии народная депутат дополнила такую инициативу предложением отдать активы беглецов за границу семьям погибших воинов.

Пользователи соцсети в своих комментариях разделились на тех, кто безоговорочно поддерживает такую инициативу и даже советует не давать времени на возвращение, другие просят обратить внимание на отсутствие юридической базы для принятия решения о лишении гражданства во время военного положения, а некоторые просто иронизируют по этому поводу.

В комментариях, в частности, пишут:

“Полностью поддерживаю! Предателям и крысам тут нечего делать! Я бы и времени на возвращение не давала”.

“Странное предложение. Вам и депутатам желательно читать Конституцию и хоть кое-что из теории прав человека, в частности ЕКПЧ и правовые позиции и практику ЕСПЧ, в частности, по применению субпринципов верховенства права”.

“Да лучше уж начинайте расстреливать их… Вы уже выходите за пределы здравого смысла. Хотите вернуться на сто лет назад и начать все сначала?".

Напомним, ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла провела на своей странице в соцсетях опрос, в котором поинтересовалась у украинцев, желают ли они народным депутатам смерти.

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