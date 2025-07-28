Безугла призналась о синдроме Аспергера: что это такое и почему заявление вызвало дискуссию в Сети

Марианна Безугла

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Народная депутат Марьяна Безугла , известная своими громкими высказываниями и инициативами, сообщила, что имеет синдром Аспергера, или «нейроразнообразное мышление».

Сначала об этом она написала в комментариях под сообщением руководительницы коммуникаций Института экономических исследований Елены Шкарповой в Facebook.

«Я думаю через структуры, алгоритмы, логику. Факты и наблюдения накладываются в сознании, как данные в базе, и из них формируется вывод — построенный на переменных, которые я учла», — пояснила Безугла.

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Скриншот комментария Безуглой. / © Скриншот

Она также утверждает, что некоторые коллеги, зная о ее особенностях, пытались использовать эту информацию против нее. Однако Безугла заявила, что сумела превратить эту «специфику» в свое «оружие» и «орудие для достижения собственных идей», приоритетом для него является работа на государство, особенно учитывая продолжающуюся с 2014 года войну.

Продолжение комментария Безуглой. / © Скриншот

Что такое синдром Аспергера

Синдром Аспергера — это одно из пяти основных расстройств развития. Он проявляется тем, что человеку очень сложно общаться с другими. Также у нее есть ограниченные, повторяющиеся интересы и действия. Иногда этот синдром называют формой аутизма, при которой человек может нормально функционировать, но испытывает определенные трудности в социальных навыках.

Главные трудности возникают в социальном взаимодействии. Лицам с синдромом Аспергера бывает сложно распознавать и понимать эмоции других, поддерживать непринужденную беседу и приспосабливаться к неожиданным изменениям в рутине.

Точная причина синдрома Аспергера остается неизвестной. Хотя ученые предполагают генетическую предрасположенность, конкретной генетической причины пока не выявлено.

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Из-за отсутствия четкой причины единого лечения синдрома Аспергера не существует, а эффективность существующих методов поддержки остается предметом исследований. Основная цель такой поддержки — улучшение симптомов и общего функционирования человека. Это достигается через поведенческую терапию, которая сосредотачивается на коррекции конкретных затруднений, таких как:

Низкие коммуникационные возможности.

Навязчивые или повторяющиеся рутинные действия.

Физическая неловкость.

Большинство детей с синдромом Аспергера демонстрируют улучшение с возрастом, хотя некоторые социальные и коммуникационные вызовы могут сохраняться.

Что об этом говорят психотерапевты

Психиатр Александр Иванов в комментарии КИЕВ24 рассказал, что у людей с таким синдромом нет мимики.

«Люди с синдромом Аспергера имеют особенности в восприятии эмоций других и могут выглядеть анемическими или отсутствовать мимику», — объясняет специалист.

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Он подчеркивает, что наличие внятной мимики обычно исключает этот синдром. Иванов добавляет, что синдром Аспергера, как и подобные состояния, не болезнь в традиционном понимании. Это, скорее, особый способ восприятия мира и поведения. По его словам, это состояние относится к спектру аутизма, но в течение длительного времени не рассматривалось как клинический диагноз.

Как рассказал для РБК-Украины врач-психиатр Евгений Скрипник: Приказ Минздрава и СБУ №174/136 от 13.05.2002 г. предполагает, что лицам с официально установленным диагнозом из категории F84 (расстройства психического развития) не предоставляется доступ к государственной тайне.

Это ограничение действовало, в частности, и тогда, когда Марьяна Безугла занимала пост заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Недавние изменения в законодательстве, а именно новый Приказ Минздрава и СБУ №987/235 от 20.06.2025 г., зарегистрированный в Министерстве юстиции, значительно расширяет возможности для лиц с определенными диагнозами. Согласно ему, категория психических расстройств F8 *, включая F84 (расстройства психического развития, куда входит синдром Аспергера), будет исключена из перечня препятствующих доступу к государственной тайне.

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Врач-психиатр отмечает, что сам по себе синдром Аспергера не является автоматическим ограничением для определенных должностей. Однако, по его словам, лицо с таким состоянием должно состоять на учете у врача. И только медицинский специалист после осмотра может принять решение о его пригодности к конкретным обязанностям.

«По моему мнению, у нардепки официально нет такого диагноза. Возможно, это очередной хайп с ее стороны, но она не учла нюанс по допуску к государственной тайне. Все-таки она народный депутат, поэтому должна думать, прежде чем озвучивать такие диагнозы, в частности, думать и о последствиях», — отметил врач.

Имела ли Марьяна Безуглая доступ к гостайне?

После «откровений» народного депутата, журналист Даниил Мокрик обратился к Марьяне Безуглой с прямым вопросом: является ли ее синдром Аспергера официально подтвержденным диагнозом, и позволяет ли это состояние иметь доступ к государственной тайне.

«Вопрос, видите ли, релевантный через Приказ Минздрава „Об утверждении Перечня психических заболеваний (расстройств), которые могут причинить вред охране государственной тайны и при наличии которых допуск к государственной тайне гражданину не предоставляется“. Синдром Аспергера в этом перечне тоже — под общим кодом МКБ F 8», — написал журналист.

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Среди других вопросов журналиста еще интересовало, предоставлял ли врач-психиатр заключение о стойкой ремиссии у госпожи Безуглой на протяжении последних пяти лет, что необходимо для доступа к государственной тайне.

На это Безугла ответила коротко: «1. Да. 2. Это не ваше дело». Относительно вопроса о ремиссии депутат подчеркнула: «Ремиссия? Это не психическая болезнь».

Ответ народного депутата. / © Скриншот

Безугла прокомментировала ситуацию о своем синдроме

Сама Марьяна Безугла написала, что «это был довольно спонтанный комментарий к одному сообщению» Елены Шкарповой. В свою очередь народный депутат не собирается никому объяснять, доказывать ли что-то.

«Вижу, что, возможно, придется еще и защищать людей из РАС, потому что для некоторых, даже из самоназванной „интеллектуальной элиты“, что психическая болезнь, что нейроразличие — всех в психушку. Это как требовать заглушить абсолютный слух, отрезать шестой палец или заставить петь того, у кого нет мелодичного голоса и все это назвать болезнями», — отметила Безугла.

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Сообщение народного депутата. / © Скриншот

Также она заверила, что ее мышление несколько иное. Она мыслит структурами, алгоритмами, верификацией.

«Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и далее выводится результат, состоящий из всех, на мой взгляд, учтенных переменных. Я испытываю эмоции, но несколько иначе. И в большинстве своем это результат сознательной социализации. У меня высокий порог страха и т.д. Нам тоже очень тяжело врать, я фактически не лгу, но, конечно, могу ошибаться в суждениях», — добавила Безугла.

Продолжение сообщения Марьяны Безуглой. / © Скриншот

Она добавила, что видит, как общество негативно относится не только к психологическим особенностям, но и к ней.

«Тополь со своим сбором на психиатра, к сожалению, продемонстрировал, что очень близко подошел не только к стигматизации, но и к карательной психиатрии. Я комментировала кейс с его квартирой, потому что не переношу лицемерия медийной военной службы, когда тысячи гибнут на фронте. Так же я писала и о Шабунине, хотя в антикоррупционной деятельности не раз поддерживала Виталия. Но можно было не писать именно тогда, когда Тополь жаловался на поврежденную квартиру в Киеве. Но он так жаловался и разносил это, что лицемерие меня задело, и мозг выдал обоснованное на основе данных решение», — отметила народная депутат.

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Что еще известно о Безуглу

Марьяна Безуглая — народная депутат 9-го созыва от «Слуги народа». В сентябре Верховная Рада приняла решение об освобождении Марьяны Безуглой от должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Она была переведена в состав Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Сама Безугла тогда прокомментировала, что, несмотря на изменения в ее комитетской роли, уровень ее допуска к государственной тайне остается неизменным.

Ранее сообщалось, 24 июля, на протест против закона №12414 в Киеве пришла народная депутат Марьяна Безугла, которая сама же и голосовала за этот закон. Ее появление вызвало негодование митингующих.