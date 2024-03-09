Безугла взбудоражила Сеть скандальным заявлением об "инвалиде" Залужного

Народная депутат Марьяна Безугла, которая долгое время требовала уволить генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и критиковала его позицию по мобилизации, резко прокомментировала информацию о том, что экс-главком и бывший начальник Генштаба были признаны военно-врачебной комиссией непригодными для военной службы.

Об этом она написала на своей Facebook-странице, напомнив возражения Валерия Залужного по поводу освобождения от военной службы людей с инвалидностью 2 группы.

"Инвалиды" Залужный и Шаптала уволились через ВВК, но отстаивали мобилизацию лиц с инвалидностью 3 группы и отрицали возможность уволиться лицам с инвалидностью 2 группы. ВСУ руководили непригодные?” – написала нардеп.

Под этим сообщением всего за 4 часа появилось уже около 800 комментариев, несмотря на то, что комментировать могут только "друзья" Марьяны Безуглой и люди, которые следят за ее профилем более 24 часов.

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Ранее издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники сообщило, что Валерий Залужный после освобождения от должности главкома ВСУ прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным.

Напомним, что 8 марта президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

По словам Зеленского, Залужный сам избрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы.

Новую должность экс-главкома Марьяна Безугла тоже прокомментировала на своей странице в соцсети Facebook.

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