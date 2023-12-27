Безуглая, Арестович или Порошенко: кому украинцы больше не верят (опрос)

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 провели общенациональный социологический опрос. В нем, в частности, речь шла об отношении украинцев к разным политикам, чиновникам и общественным деятелям.

Результаты опросов обнародованы на сайте Фонда.

Так, больше всего доверия у украинцев вызывает президент Владимир Зеленский – ему доверяют 71% респондентов. Также высок уровень доверия к руководителю Николаевской ОВА Виталию Киму (65%), министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (56%), волонтеру Сергею Притуле (55%) и советнику главы ОП Михаилу Подоляку (52%).

Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к секретарю СНБО Алексею Данилову (соответственно 44% и 30%), главе СБУ Василию Малюку (соответственно 41% и 21%), новому министру обороны Рустему Умерову (соответственно 35% и 22%), министру внутренних дел Игорю Клименко (соответственно 31% и 21%). Доли доверяющих и не доверяющих Ирине Верещук (соответственно 40% и 39%) и Ярославу Железняку (соответственно 19% и 21%) статистически значимо не отличаются.

В то же время более половины опрошенных отметили, что не доверяют Юлии Тимошенко (85%), Алексею Арестовичу (82%), Юрию Бойко (81%), Петру Порошенко (74%), Марьяне Безуглой (58,5%), Давиду Арахамии. (57%) и Андрею Ермаку (54%).

Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Чаще выражали недоверие, чем доверие, к Виталию Кличко (не доверяют ему 45%, доверяют 40%), Денису Шмыгалю (соответственно 42% и 38%), Руслану Стефанчуку (соответственно 41% и 28%), Олегу Татарову (соответственно и 10%), Даниилу Гетьманцеву (соответственно 33% и 20%), Ольге Стефанишиной (соответственно 23% и 17%) и Ростиславу Шурме (соответственно 21% и 10%).

Напомним, осенью Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, согласно которому оказалось, что в Украине доверие к президенту упало с 91% до 76%, доверие к правительству — с 74% до 39%, а доверие к Верховной Раде — с 58% до 21%.

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