Безуглая бьет тревогу: "Мы превратимся в страну-хоспис" — что она имела в виду

Марьяна Безуглая

Ситуация вблизи Доброполья и дальше ухудшается, никакой российский «клин» не убрали, а в Днепропетровской области враг продолжает закрепляться в новых селах.

Об этом заявила одиозная народный депутат Марьяна Безуглая у себя в Facebook.

«Жаль, что президент до сих пор читает неизмененный Генштаб и держит Сырского, а в СНБО засел едва изгнанный из Минобороны Умеров. Это все полностью ответственность Зеленского. За такое время невозможно игнорировать реальность, или же это такой замысел. Меня не слышат», — жалуется Безуглая.

По ее мнению, в украинском обществе отсутствует запрос на перемены в армии. Безуглая призывает срочно принять следующие решения:

военная юстиция, розыск тех, кто пошел в СОЧ, возвращение в армию;

четкие сроки службы;

сокращение штабов, увеличение боевой части, ликвидация лишних и фейковых подразделений;

цифровизация боевых распоряжений;

аналитика;

реальное развитие сержантского корпуса;

психологическое сопровождение боя.

«Функции обороны перемешаны между ВСУ, СБУ, Нацгвардией, Нацполом, разведками и т.д. Бедлам, который «списывает» людей, деньги и «переводит стрелки». Мы заходим на очередной круг периода без ключевых решений, инерционного периода… Так что пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис. Это будет постепенно, как уже происходит, год за годом, месяц за месяцем. Это прекрасно понимают в России и максимально способствуют такому развитию событий. Относительно решимости США и Европы, мира — все видите», — пишет нардепка.

По ее мнению, ситуацию может спасти «полная милитаризация государства, переосмысление, дисциплина и уважение правды в Силах обороны во главе с новыми руководителями (которые преимущественно должны быть вообще не кадровыми военными, а людьми, добровольно пришедшими в армию, добившись успеха в корпоративном управлении, бизнесе), вовлечение всего населения в войну и перевод экономики в режим войны».

Кроме того, Безуглая призвала всех готовиться к блэкауту.

Ранее певец Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую, которая назвала его службу в ВСУ «фейковой».