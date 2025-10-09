Безуглая и Вениславский поссорились в Раде из-за главы СБУ: что возмутило нардепку

Верховная Рада Украины / © Associated Press

В Верховной Раде разразился новый громкий скандал. Нардеп Федор Вениславский во время пленарного заседания парламента пожаловался на свою коллегу Марьяну Безуглую, заявив, что она «два часа стучала разными частями тела» в двери комитета по нацбезопасности.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

«Прошу разработать алгоритм поведения для аппарата ВР на экстренные ситуации, угрожающие жизни и здоровью народных депутатов. Вчера одна из народных депутаток два часа непрерывно стучала в дверь разными частями тела, что угрожало ее жизни и здоровью. Поэтому я прошу отреагировать и подготовить соответствующие протоколы», — заявил Вениславский.

Версия Безуглой: «Закрылись, чтобы не пустить»

Сама Марьяна Безуглая опубликовала видео, на котором заявила, что ее коллеги намеренно заблокировали ей доступ на заседание.

«Здесь заседание комитета по вопросу нацбезопасности обороны и разведки. Они закрылись там, в заложниках Василий Васильевич Малюк. Закрылись просто, чтобы не пустить Марьяну, имеющую все допуски и доступы. Народный депутат имеет право, но они так боятся, что не пускают даже членов комитета по нацбезопасности обороны и разведки», — сообщила нардепка.

Она настаивает, что такие действия являются грубым нарушением ее прав как народного депутата Украины.

Марьяна Безуглая ранее занимала должность заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, но была отозвана с нее в январе этого года после ряда скандальных заявлений. Очевидно, что напряженность между нею и другими членами комитета продолжает сохраняться.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая недавно публично сообщила, что имеет синдром Аспергера. По ее словам, некоторые коллеги пытались использовать эту информацию против нее, однако она превратила эту особенность в свое «оружие» для достижения собственных целей. Синдром Аспергера является расстройством развития, что характеризуется трудностями в социальном содействии и коммуникации.