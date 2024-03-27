Безуглая ищет работу: стало известно, в какой сфере она "богиня"

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая снова оказалась в центре внимания. Да, она отозвалась на вакансию, которую разместила вицеспикер ВРУ Елена Кондратюк, но та от нее открестилась в прямом смысле.

Соответствующее сообщение и комментарии к нему размещены на странице Кондратюк в Facebook.

Она написала, что ищет к себе команду SMM-специалистов. Они должны быть амбициозными и любознательными. Вицеспикер призвала заявляться на вакансию. Одной из первых свою кандидатуру предложила Марьяна Безугла, но ее сразу же отклонили. "Свят, свят, свят", — написала Кондратюк.

Скриншот сообщения Елены Кондратюк

На вопрос Безуглой "что же так?" вицеспикер ответила, что у нардепки много работы. Другие пользователи тоже не заставили себя ждать с реакциями на этот короткий разговор. Так, нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк пошутил, что с приходом Марьяны Безуглой "контент был бы вирусным". Она в свою очередь отметила, что Железняк "шарит".

Комментарии под сообщением Елены Кондратюк. Скриншот

Адвокат и по совместительству офицер ВСУ Алексей Шевчук на вопрос о том, какую цель преследует Марианна Безугла, пошутил, что "у самурая нет цели, у самурая только путь". Нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец написал: "Берите Марьяну Безуглую.. Она в этой сфере просто Богиня".

Комментарии под сообщением Елены Кондратюк. Скриншот

Напомним, скандальная нардепка Марьяна Безуглая высказалась об изменениях в СНБО. По ее мнению, они целесообразны.

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