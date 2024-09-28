Безуглая набросилась с обвинениями на Баргилевича: нардепка направила запрос в ДБР

По словам, в ведомстве сообщили, что передали информацию в НАБУ для проверки.

Скандальная народная депутат Марьяна Безугла обвинила во взяточничестве начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и направила запрос в ДБР.

Об этом она написала в Сети.

Также читайте Взрывы в Киевской области: власти сообщили последствия налета БПЛА

"Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели? Документы подписывает его заместитель. Одновременно с этим все больше распространяются слухи о взятке, на которой якобы, поймали Баргилевича. Эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше усугубляет и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений", — написала Безугла.

Она заявила, что якобы на ее официальное обращение в ДБР отреагировали "уклонно". По ее словам, в ведомстве сообщили, что передали информацию в НАБУ для проверки.

Напомним, Безуглу уволили из оборонного комитета Верховной Рады.

Зеленский в США! План победы! Скандалы! И откроет ли Байден историческое окно для Украины?

Читайте также: