Безуглая набросилась с обвинениями на Баргилевича: нардепка направила запрос в ДБР

По словам, в ведомстве сообщили, что передали информацию в НАБУ для проверки.
Скандальная народная депутат Марьяна Безугла обвинила во взяточничестве начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и направила запрос в ДБР.
Об этом она написала в Сети.
"Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели? Документы подписывает его заместитель. Одновременно с этим все больше распространяются слухи о взятке, на которой якобы, поймали Баргилевича. Эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше усугубляет и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений", — написала Безугла.
Она заявила, что якобы на ее официальное обращение в ДБР отреагировали "уклонно". По ее словам, в ведомстве сообщили, что передали информацию в НАБУ для проверки.
Напомним, Безуглу уволили из оборонного комитета Верховной Рады.
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