Безуглая “наехала” на коллегу по парламенту: детали скандального заявления

Народная депутат Марьяна Безугла наехала в Сети на свою коллегу по парламенту Викторию Сюмар из фракции “Европейская солидарность” и ее мужа.

Соответствующее сообщение 28 февраля Безугла разместила на своей странице в Facebook.

“А вот муж Виктории Сюмар Дмитрий Христюк ни дня не воевал. Но все это время "двухкратный чемпион самбо" получал средства от ВСУ, а в мае 2023 года отмечен почетным нагрудным знаком ГК ВСУ Залужного "Серебряный крест". Были опрошены свидетели и проверен "боевой путь комбата". Один из многих примеров политических VIP, которые "решали", — написала нардепка.

Также она добавила: "PS Кстати, вы знали, что боевое самбо ("самооборона без оружия") происходит из России, а все "спортивные" организации вне России связаны с Россией?" Служба безопасности Украины, к сведению”.

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Сегодня, 29 февраля, Безугла решила поделиться продолжением этой истории.

“Продолжение. Оказывается, муж Виктории Сюмар Дмитрий Христюк "решал" себе не только "Серебряный крест" Залужного, но и уже 30 мая 2023 года получил УБД (выдал ему это экскомандующий ТРО Танцура:) и попал на стенды Киевской областной администрации как "герой". Когда добровольцы с 24 февраля все еще не могут получить удостоверение УБД, тыловые симуляторы все быстро оформляют», — отметила нардепка.

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Напомним, одиозная нардепка Марьяна Безугла решила потролить бывшего нардепа Сергея Пашинского "фотографиями радости".

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