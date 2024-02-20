Безуглая "наехала" на Умерова и выдвинула ему свои требования: что произошло

Нардепка не может прожить и недели, чтобы не высказать свое, как она думает, общественно важное мнение.
Нардепка Марьяна Безуглая обратилась к министру обороны Украины Рустему Умерову с призывом уволить Олега Яцино из Департамента кадровой политики, который был "еще при Януковиче".
Об этом она традиционно написала на своей странице в Facebook.
“А Олега Яцино из Департамента кадровой политики до сих пор не уволили. Это реформы, Рустем Умеров? Свежая команда? Может быть, отпустите человека? Еще при Януковиче был. В память, на десятый год Революции достоинства? Вот прямо сегодня, вспоминая, как десять лет назад все еще недоследуемые анонимные подонки расстреливали людей на Майдане, а дальше россияне захватили без всякого выстрела Ваш родной Крым ? Рустем Энверович? Наш родной Крым…”, – говорится в сообщении.
“Напомню, Яцино де-факто руководит кадровой политикой Минобороны и ВСУ (!) с середины 2000-х годов (!). То есть через него до сих пор (!!!) проходят все кадровые решения, а также он имеет доступ к информации обо всех чиновниках и военнослужащих в МОУ и ВСУ”, — продолжила Безугла.
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"Еще раз. У нас 10 лет война с россией, а кадровую политику Минобороны ведет чиновник со времен Януковича, не измененный ни разу ни одним министром за весь период войны! И даже сейчас Умеровым уже через 168 дней в должности! Незаменимый "риг".
Уже писала об этом. Говорила неоднократно с министром и его заместителями, отмечая, что речь идет не о личности, а о принципах и рисках. О какой HR и рейтинговой системе в ВСУ тогда может быть речь? О реальных изменениях кадровой политики?», – написала нардепка.
Напомним, нардепка Марьяна Безугла выдвинула претензии новоназначенному главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. По ее словам, он должен использовать свой шанс и через месяц страна должна увидеть кардинальные изменения в ВСУ.
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