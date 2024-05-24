Безуглая намекнула, кто виноват в прорыве россиян в Харьковской области: шокирующее заявление нардепки

Нардепка Марьяна Безуглая заявила, что ни бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ни действующий Александр Сырский, не сделали ничего для того, чтобы подготовить Харьковскую область к возможной агрессии со стороны России. То есть, подчеркнула нардепка, при их руководстве не строились укрепления в области.

Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.

“Давайте прямо. Я сейчас вижу, как высшая военная машина наказывает всех, кто об этом говорит, но правда вот она: ни главнокомандующий ВСУ Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. Точка. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией, создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам времен Второй мировой войны или вообще хаотично, по завышенным ценам и было пустым. То есть генералы не разместили там военных вообще”, — написала нардепка.

“Русские, заходите! Здесь у нас только терроборон без боевого опыта. И минирование минимальное, чтобы ножки свои не повредили”, — добавила она.

При этом, отметила Безугла, под руководством главкома Залужного Сырский отвечал за Харьковщину как командующий ОСУВ "Хортица" с лета 2022 года.

“Парадокс: он увольнял Харьковщину, и это была очень успешная операция, авторский проект, но после увольнения не позаботился об укреплении границы и постоянстве обороны. К сожалению, Залужный по своей высоте вообще не вникал в такие детали. Он не уезжал, не проверял и не контролировал вообще, а Сырский…”, — написала нардепка.

“Честно говоря, я не могу понять их логику. Это безразличие, чванство или работа на врага? Но таков у нас генералитет в подавляющем большинстве. Нужна молодежь в управление армией. Прямо сейчас. Это кризис. Бригадам, держитесь! PS Напоминаю, Содоль до сих пор в должности, 0 реакции”, — добавила Безугла.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что, якобы, генерал Руслан Хомчак хочет стать следующим министром обороны и провела необычное голосование.

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