Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Безуглая намекнула, кто виноват в прорыве россиян в Харьковской области: шокирующее заявление нардепки

Безуглая намекнула, кто виноват в прорыве россиян в Харьковской области: шокирующее заявление нардепки

Безуглая шокировала заявлением об укреплении на Харьковщине. Фото: Facebook Марьяны Безуглой

Кто, по ее мнению, фактически пригласил россиян?

Нардепка Марьяна Безуглая заявила, что ни бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ни действующий Александр Сырский, не сделали ничего для того, чтобы подготовить Харьковскую область к возможной агрессии со стороны России. То есть, подчеркнула нардепка, при их руководстве не строились укрепления в области.

Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.

“Давайте прямо. Я сейчас вижу, как высшая военная машина наказывает всех, кто об этом говорит, но правда вот она: ни главнокомандующий ВСУ Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. Точка. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией, создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам времен Второй мировой войны или вообще хаотично, по завышенным ценам и было пустым. То есть генералы не разместили там военных вообще”, — написала нардепка.

“Русские, заходите! Здесь у нас только терроборон без боевого опыта. И минирование минимальное, чтобы ножки свои не повредили”, — добавила она.

При этом, отметила Безугла, под руководством главкома Залужного Сырский отвечал за Харьковщину как командующий ОСУВ "Хортица" с лета 2022 года.

“Парадокс: он увольнял Харьковщину, и это была очень успешная операция, авторский проект, но после увольнения не позаботился об укреплении границы и постоянстве обороны. К сожалению, Залужный по своей высоте вообще не вникал в такие детали. Он не уезжал, не проверял и не контролировал вообще, а Сырский…”, — написала нардепка.

“Честно говоря, я не могу понять их логику. Это безразличие, чванство или работа на врага? Но таков у нас генералитет в подавляющем большинстве. Нужна молодежь в управление армией. Прямо сейчас. Это кризис. Бригадам, держитесь! PS Напоминаю, Содоль до сих пор в должности, 0 реакции”, — добавила Безугла.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что, якобы, генерал Руслан Хомчак хочет стать следующим министром обороны и провела необычное голосование.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Следующая публикация