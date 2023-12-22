Безуглая обнародовала обновленную версию законопроекта о мобилизации: что предлагается

Нардеп подчеркнула, что новая версия законопроекта доработана с учетом замечаний главкома ВСУ Валерия Залужного.

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая обнародовала обновленную версию законопроекта о мобилизации с проработкой замечаний Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом Безугла написала в Facebook 22 декабря.

"Кратко текущее состояние законопроекта (мобилизация, рекрутинг, прохождение службы и связанные нормы) с проработкой замечаний Главнокомандующего ВС Украины. Присоединяйтесь. Следующая публикация уже при регистрации", — отметила она.

Что предлагается

Призывной возраст по мобилизации – 25 лет (вместо 27 лет сейчас).

Какая отсрочка, такое и право на увольнение:

Лица с инвалидностью 1-2 группы (пока 2 группу оставили).

У тех, кто имеет трое и более детей.

Если двое военнослужащих имеют ребенка, то один имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.

Если в семье лицо несовершеннолетнее с инвалидностью.

Если совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью/жена или муж/родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка).

Попечители лица с инвалидностью 1-2 групп, признанной в судебном порядке недееспособным.

Беременные женщины и женщины в декрете.

Только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Отсрочка, но не основание для увольнения:

Соискатели последовательного высшего образования, которым <=30 лет.

Все ученые с учеными званиями.

Все преподаватели, работающие на полную ставку.

Не подлежат мобилизации в течение шести месяцев после увольнения:

срочники.

Не подлежат мобилизации в течение двух лет после увольнения:

кто был мобилизован и уволен (кроме срочников).

Подлежат мобилизации только по желанию:

лица, освобожденные из плена;

женщины.

Основание для увольнения:

побывавшие в плену (недобровольно);

генералы по решению военного руководства;

прослужившие во время действия военного положения 36 месяцев;

заключивших краткосрочный контракт во время мобилизации (лица 18-24 года, кроме лиц офицерского состава).

Убираем право на отсрочку при постановке на военный учет:

госслужащих;

правоохранителей;

прокуроров;

ГИС.

Срочная служба:

убираем срочную службу;

увольняем срочников;

все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет).

Подготовка к защите Отечества (учеба):

вводится базовая общевойсковая подготовка к трем месяцам для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

вводится базовая военная служба по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.

Процесс мобилизации:

Местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше.

Мобилизация транспортных средств – расширение на всех, кроме физических лиц. Уточнение.

Военное положение:

Ограничение прав уклонистов.

Ужесточение роли государственной милиции.

Военный учет:

Все граждане Украины 18-60 лет. Учет – не мобилизация! Учитывают всех, в том числе у тех, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию.

Военно-учетный документ – сертификат защитника (где будет указано, военнообязан, имеет ли отсрочку, бронь и т.п.).

Военный учет за границей – определяет КМУ.

Новые обязанности граждан:

Предоставить данные о месте проживания (нахождения) работодателю.

Пройти медосмотр во время мобилизации.

Самостоятельно появиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных (мобилизовать в ЦНАПе не могут! Только уточнить данные).

Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения (электронный аналог – сертификат защитника).

Государственная служба:

Принятие на государственную службу и правоохранительные органы только в случае, если проходил базовую военную подготовку или базовую военную службу.

Бронирование:

КМУ – просмотр забронированных.

новые критерии бронирования в государственных органах (от 25 до 50 процентов).

Рекрутинг:

Рекрутинг в ЦНАПе, центрах занятости и центрах рекрутинга (только добровольно).

Прямой призыв в воинские части из-за рекрутинга.

Военная служба:

Мобилизированный при подготовке — рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая способность, фактическая пригодность; меньшее денежное довольствие). Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт. Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства.

Базовая военная служба – рекрут.

Убираем категорию "ограниченно пригодный". Остаются только пригодные и непригодные. Часть станет непригодной, часть – приданой. Повторное прохождение ВЛК.

Часть станет непригодной, часть – приданой. Повторное прохождение ВЛК. Возможность прохождения военной службы по призыву во время мобилизации по желанию лица, приговоренного к отбыванию наказания с испытанием.

Социальная защита:

Отпуск 30 дней без разделения на части раз в год (дается три раза за 36 месяцев мобилизации)

Отпуск 90 дней (без разделения на части) после плена для продолжающих служить.

Перечень семейных обстоятельств для увольнения определяются Законом (сейчас и Закон и Кабмин – разногласия).

Варианты вручения повестки:

в ТЦК СП представителями ТЦК СП;

по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими;

по месту работы представителями ТЦК СП, работодателем, полицейскими;

в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

В заключительных положениях определяем обязанность для военного командования:

проводить обязательную ротацию на линии столкновения – не более 6 месяцев с определенным сроком восстановления подразделения (обрабатывается);

порядок увольнения срочников.

Дополнительно:

Логистическое обеспечение войск при действии военного положения с привлечением гражданских организаций.

Дорабатывается:

Военные консалтинговые компании.

Неподчинение и служба в отдельных подразделениях при отказе выполнять боевое задание и т.д.

Как сообщалось, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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