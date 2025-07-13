Безуглая обвинила известных журналистов в приспособленчестве в ВСУ: что ей ответили

Народный депутат Марьяна Безуглая

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Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила бывших журналистов, а теперь военнослужащих Романа Винтонива (известного как Майкл Щур) и Иллариона Павлюка в том, что, мобилизовавшись в армию они якобы не стали «настоящими воинами», а продолжают медийную работу.

Об этом она написала утром воскресенья, 13 июля, в своем Telegram-канале.

Романа Винтонива нардеп обвинила в том, что он лишь снялся на видео с автоматом, а на самом деле служит в Минобороны, «присоединившись к PR-машине Умерова».

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«Похожая история с Илларионом Павлюком, украинским писателем, автором проницательной книги „Я вижу, вас интересует тьма“, который занял должность начальника (!) Управления прессы и информации МОУ, хотя я его лично предупреждала о тьме в МОУ. Уже около двух лет Илларион клепает весь тот форумный образ Умерова и Минобороны, терпит дебилизм медийщиков Сырского и слушается Кирилла Тимошенко», — утверждает Марьяна Безуглая.

Почти сразу на эти обвинения поступил ответ и от Романа Винтонива, и от Иллариона Павлюка. Оба военнослужащих заявили, что Марьяна Безуглая распространила ложь.

Илларион Павлюк на своей странице в Facebook напомнил тем, кто «что-то пропустил», что передал все дела, связанные с Управлением прессы и информации МОУ, еще в апреле 2024 года, с тех пор в сферу коммуникаций уже не возвращался.

«Сейчас служу совсем в другом подразделении», — сообщил Павлюк.

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Роман Винтонив (Майкл Щур) написал в Facebook, что покинул «медийку» Минобороны в мае 2024 года, сейчас служит в одном из подразделений ТРО и его деятельность никак не связана с коммуникациями.

«Марьяна Безуглая распространяет ложь. Буквально», — подытожил он.

В ответ народный депутат опубликовала новое сообщение в своем Telegram-канале, требуя от упомянутых ею бывших журналистов, сообщить, на каком направлении они воюют.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая вызвала скандал своим заявлением в соцсети о «карме» 31-летнего студента, погибшего во время обстрела Киева.

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