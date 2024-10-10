Безуглая обвинила Сырского в потере еще одного Patriot

Это уже не первый раз, отмечает одиозная нардепка.

Безуглая в очередной раз упрекнула главком ВСУ Александра Сырского за неудачи. Так, она считает его виновным в потере еще одного Patriot.

Об этом написала нардепка Марианна Безуглая.

Что не устраивает Безуглу

Как высказалась Безуглая, еще один "Патриот" поврежден. Все из-за отсутствия системы, говорит она, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности.

"Да, Александр Станиславович, я к Вам обращаюсь. Главное — чтобы ТЦК и СП работали, а также требовать у союзников оружие типа "дайте и отстаньте, мы сами все знаем"? Как Главнокомандующий ВСУ, Вы только ухудшили дегенеративность высшего военного управления и можете остаться в истории с позором. А могли бы стать героем.

По ее мнению, чем дольше Президент будет держать Сырского в должности, "доверяя его лжи", тем больше растет его личная ответственность.

"Не придирайтесь. Освободите всех нас от каторги Ваших амбиций. Ваш талант полководца безнадежно устарел в современных условиях, а новому Вы не учитесь и не умеете. Идите. Господин Президент, когда уж?", — упрекнула в конце Безуглая.

Ранее скандальная народная депутат Марьяна Безуглая снова наехала на бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Британии Валерия Залужного.

Читайте также: