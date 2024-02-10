Безуглая опубликовала пост про оборону Киева в 22-м и взбудоражила Сеть

Пользователи напоминают нардепу, что и Анатолий Баргилевич, и Александр Сырский оба были под руководством главкома Валерия Залужного.

Народная депутат Марьяна Безуглая опубликовала пост про оборону Киева в 2022 году и взбудоражила Сеть.

Сообщение, которое вызвало бурное обсуждение, Безуглая сделала в Facebook.

"План обороны Киева имеет подпись Баргилевича", – написала депутат.

Бурная реакция украинцев на пост Безуглой

Пользователи напоминают нардепу, что и Анатолий Баргилевич, и Александр Сырский оба были под руководством главкома Валерия Залужного.

"Так какая верная от Вас инфа? Первая о Сырском? Или вторая о господине Баргилевиче? Или, возможно, верная мысль, что они оба были под руководством Генерала Залужного?"

"Вы как-то определитесь – Баргилевич или Сырский"

"А Залужный, видимо, проходил мимо и на два года задержался"

"Еще вчера заявление звучало о победившем Сырском, спасшем Киев, а сегодня — вон оно как"

"Самое интересное впереди! Учтите, уважаемые, госпожа Марьяна получила доступ к секретным документам и сразу все это обнародует! Ох, люди, беда будет"

"Имею сомнения, что было по плану"

"И что? Честно, это не значит сейчас ничего. Что о нем в 23 можно сказать, вот это интереснее"

"Госпожа Марьяна, если бы вы так отстаивали права военных на адекватные сроки службы!"

Напомним, что 10 февраля президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Баргилевича начальником Генштаба Вооруженных сил Украины.

Накануне Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба генерал-лейтенанта Сергея Шапталу. Он находился в этом кресле с июля 2021 года.

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