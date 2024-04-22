Безуглая остается во фракции "Слуга народа": какая причина и при чем здесь Зеленский

Народная депутатка Марьяна Безуглая сообщила, что остается во фракции "Слуга народа".

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

“Решила остаться во фракции Верховной Рады Украины СН (Слуга народа – ред.), чтобы не подводить президента в трудные времена. Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну меня отпустили, но зачем. Если просят не качать и так сложную ситуацию”, — подчеркнула Безуглая.

По ее словам, не все события и процессы во фракции ей нравятся, однако она обещает улучшить то, что в ее силах. Также Безуглая добавила, что в партию "Слуга народа" возвращаться не будет.

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Скриншот

Скриншот

Напомним, в ночь на 11 января 2024 года нардепка Марьяна Безгулая сообщила, что выходит из фракции и партии "Слуга Народа".

Впоследствии стало известно, что Безуглая не вышла из партии "Слуга народа". На 28 марта она даже не подала заявление. Об этом сообщили депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк со ссылкой на вицеспикера парламента Александра Корниенко.

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