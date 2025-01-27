Безуглая "переписала" гимн Украины: что ей не понравилось

Скандальная народная депутат Марьяна Безуглая предложила новый текст гимна Украины.

Об этом нардепка написала в Facebook.

На днях, 22 января, в День Соборности, Безугла раскритиковала текст национального славня и заявила, что ей "некомфортно" петь "Ще не вмерла України".

"Посмотрите на наш гимн. Мне, честно, некомфортно его петь: все это "ще не вмерла ні слава, ні воля, усміхнеться доля" – вроде бы мы только надеемся, но не живем настоящим. Если "еще не умерла", то и умрет?", — размышляла Безуглая.

Сегодня она предложила свой вариант текста гимна Украины:

"Розквітає України і слава, і воля,

Усміхається нам, браття, виплекана доля.

Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

І пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми вкладаєм у нашу свободу,

І доводимо, що ми всі козацького роду".

В комментарии к Безуглой пришел военнослужащий Сергей Гнездилов, недавно совершивший публичное СЗЧ, чтобы обратить внимание на проблему отсутствия сроков службы.

"Мощно! Спасибо! Просили что-то другое, сроки службы, например, но и за это спасибо", – сказал он.

Известный украинский журналист Эльдар Сарахман, ныне защищающий Украину в рядах ВСУ, также не оценил творчество Безуглой.

Ранее сообщалось, что Мелания Подоляк забанила Безуглу в соцсети Х.

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