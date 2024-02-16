Безуглая показала, чем занимается в Раде, и развеселила Сеть: "Это способствует усвоению информации" (фото)

Пользователи не заставили себя ждать с комментариями.

Нардепка Марьяна Безуглая известна своими блоггерскими навыками и умением "разговорить" пользователей Сети в комментариях под своими сообщениями. В этот раз она решила продемонстрировать свой рисунок.

Фото Безуглая опубликовала на своей странице в Facebook.

Рисование способствует усвоению информации. Рисунок мой, черная гелевая ручка”, — подписала фото нардепка.

Рисунок Безуглой. Скриншот/Facebook

Пользователи не заставили себя ждать с реакциями и комментариями. Некоторые считают, что это был автопортрет, кто-то возмущен, чем нардепка занимается в Верховной Раде.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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