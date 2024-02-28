Безуглая потроллила Пашинского "фотографиями радости" и возмутила Сеть (фото)

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Одиозная нардепка Марьяна Безугла решила потроллить бывшего нардепа Сергея Пашинского "фотографиями радости".
Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в Facebook.
“Моменты радости. Ретроспектива”, – написала нардепка.
Пользователи не заставили себя ждать с реакциями.
Напомним, журналисты получили записи скандальных заявлений экс-нардепа Сергея Пашинского о Залужном и обворовывании ВСУ. Подробности — в материале ТСН.ua.
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