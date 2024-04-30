Безуглая поздравила ГПСУ с профессиональным праздником и сразу раскритиковала: что ей не понравилось

По ее мнению, сейчас пограничники выполняют "несвойственные функции", ведь ГПСУ — "это не про штурм Часова Яра".

Народный депутат Марьяна Безуглая поздравила ГПСУ с Днем пограничника и сразу же раскритиковала Службу.

Какие претензии к пограничникам имеет неуемная нардепка, она написала в Facebook.

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Безуглая напомнила, что недавно численность пограничников увеличили на 15 тыс. человек. Нардепка сказала, что "была вынуждена" поддержать это решение, хотя ни в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ни в Верховной Раде не разбирались, насколько это целесообразно.

По ее мнению, сейчас пограничники выполняют "несвойственные функции".

"Из них делают бригады и батальоны де-факто сухопутных войск, прикомандировывают защищать Часов Яр или Очеретино. Они должны охранять границу, а пехота — воевать. А у нас что-то посередине", — говорит Безуглая.

Депутат считает, что военную защиту границы должны осуществлять ВСУ, а роль пограничников очень конкретна и ограничена.

"То есть, бедлам с использованием средств и размытием функций продолжается. И это еще не все: пограничники — не внутренние войска и не полиция, они оказались в составе МВД в ходе разборок за сферы влияния в нашем коррумпированном государстве, которым частично напрямую, а частично через влияние руководили из Москвы, а в 2014 году пограничники вообще пропустили россиян. В 2022 году "реформированная" с 2014 года Госпогранслужба сработала значительно лучше, но все же очень неравномерно. Вообще помню, как пограничная разведка перед вторжением докладывала на заседании Комитета, что не такая уж большая угроза, а руководитель этого нашего маленького разведывательного органа был потом снят с должности. Есть что рассказать мне, как носителю гостайны, но", — рассказывает она.

Также депутат считает, что в коррупции в системе "Шлях" есть вина ГПСУ.

Безуглая говорит, что пограничники — "это про безопасность границ, работу на опережение и недопущение, а не про штурм Часова Яра или про полицию".

Депутат предлагает:

Сделать количество пограничников небольшим.

"Они должны быть переосмыслены без всяких "Бригад наступления" и мимикрии под сухопутные войска или нацгвардию".

Передать ГПСУ от МВД в СБУ и заниматься вопросами безопасности, контрразведывательными и разведывательными вопросами на нашей границе.

В комментариях Безуглой ответили, действительно ли пограничники в 2014 году якобы "пропустили" россиян. Там напомнили, что пограничники потому и "пропустили" в 2014 году НВФ, ведь у них не было сил и средств, чтобы остановить врага, потому что они выполняли номинальные "полицейские" функции по охране госграницы.