Безуглая призвала к отставке главкома Сырского — в Раде отреагировали

Марьяна Безуглая вышла на митинг / © скриншот с видео

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Народный депутат Федор Вениславский раскритиковал депутатку Марьяну Безуглу, которая на митинге против скандального закона относительно НАБУ и САП призвала к отставке главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского.

Об этом говорилось в комментарии Вениславского Свобода Live.

Вениславский также выступил с призывом. Он попросил не поддаваться влиянию и не разрешать пророссийским силам или агентам влияния использовать эти акции в своих интересах.

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«Так как даже то, что вчера позволила себе сделать моя бывшая коллега во время такого протеста — это не мое убеждение. Это, откровенно говоря, игра на руку российским спецслужбам, стремящимся показать, что в украинском обществе существует некое системное недовольство высшим военным командованием», — сказал нардеп.

По его убеждению этого допускать нельзя, ведь враг использует любой повод.

«И эти основания, к сожалению, уже есть», — сказал.

Что думает о скандальном законе Вениславский и как сам голосовал

По словам Вениславского, голосование депутатов за законопроект №12414 создало «идеальный шторм для российских спецслужб». В то же время, сам он во время голосования воздержался.

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Напомним, что на днях депутат Марьяна Безуглая вышла на митинг против закона №12414 в Киеве, за который сама же и голосовала.

Поэтому на протест Безуглая пришла с лозунгом, который темы протеста не касался. Хотя уже после акции она написала, что «некоторые взгляды» изменила и «почти готова голосовать за отмену закона».

На появление нардепки участники акции протеста отреагировали возгласами «Ганьба!», «Безуглу геть!» и «Предательница!».

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