Безуглая призывает массово отменить бронирование: кого хочет мобилизовать

Служат все: Безуглая призвала отменить бронирование полиции, медиков, ученых и предложила мобилизацию женщин / © ТСН

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Народная депутат Марьяна Безугла выступила с призывом радикально пересмотреть и ограничить систему бронирования в Украине, отменив отсрочки для силовых ведомств, чиновников, ученых и медиков.

Об этом она написала в соцсетях.

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Кто должен сохранить бронирование, по мнению Безуглой:

Предприятия ОПК (оборонно-промышленный комплекс) после аудита.

Большинство объектов критической инфраструктуры.

Несколько тысяч топ-чиновников, таких как министры, заместители, региональные руководители, нардепы.

Кого должны лишить бронирование, по мнению нардепки:

«Ни полицейские, ни прокуроры, ни чиновники массово — никто из них не должен быть забронирован. Ветераны прекрасно могут становиться патрульными полицейскими, а бюрократический аппарат в государстве и так нужно сокращать. В армию попали инженеры, управленцы, делопроизводители, водители, художники и учителя. Почему они там, а другие нет? Мы не должны дальше делить общество на „там“ и „тут“», — считает Безуглая.

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Мобилизация преподавателей и ученых

Кроме того, она отметила необходимость отмены бронирования для работников заведений высшего образования, институтов Национальной академии наук Украины.

«А еще интересно, сколько незаменимых ученых забронировано в более чем 100 бездарных институтах Национальной академии наук? И все ли оркестры у нас пооформляли критичность?», — пишет Безуглая.

Мобилизация медиков

Нардепка считает, что бронь нужно забрать и у медицинских работников.

«Ведь даже если говорим о медиках, то почему одни попали в систему мобилизации, а другие нет? Может, просто не нужно так много мобилизованных медиков? Возможно, нужно пересматривать вообще, кого и как было мобилизовано, на каких должностях и использован ли весь их потенциал? Это отдельная проблема, которая требует решения и внутреннего аудита сил обороны, на котором я настаиваю уже не первый год», — отмечает Безуглая.

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Убрать «бронь» даже у нардепов?

Марьяна Безуглая считает, что даже ее коллег-нардепов нельзя просто оставить забронированными, чтобы они голосовали за законы.

«Да, у нас уникальный статус, но считаю, нам нужно организовать ротации в армию, чтобы улучшить чувство реальности. При этом это может быть не только войско, но и пожарная часть, работа в прифронтовых городах, например в течение месяца. Это было бы вполне реально. Уже два квартала подряд у нас не было по месяцу заседаний. Что мешает такой месяц потратить на ротации и погружения в проблемы страны и обороны?», — советует она.

Коррупция в системе бронирования

Безуглая утверждает, что система бронирования приобрела «выраженные коррупционные черты на всех уровнях».

По ее информации, в ОПК создаются фирмы для того, чтобы бронировать фактически ничего не производящих людей, кроме мест для забронированных.

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«Частные компании бронируют курьеров и поваров. Количество забронированных растет с каждым месяцем и уже давно перевалило за миллион, а с такими темпами и правилами легко могло достичь и двух миллионов. Так кому и как воевать? Как обеспечить срок службы? Почему одни должны воевать шестой год, а другие — нет. Все это должно быть решено», — отмечает нардепка.

Резерв+ для женщин

В завершение, Безуглая призвала к созданию Резерв+ для женщин, «чтобы государство видело, какие профессии имеют наши гражданки, и мобилизацию женщин на тыловые должности с увольнением мужчин для службы на боевых должностях».

«Я бы ввела мобилизацию не только на тыловые должности, но до этого наши уважаемые гражданки, да и общество в целом точно пока не готовы», — подытожила она.

Ранее премьер Сергей Корецкий заверил, что изменения системы бронирования не будут предусматривать радикальных нововведений для критически важных предприятий оборонного и энергетического комплексов.

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