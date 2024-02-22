Безуглая прокомментировала коррупционный скандал в ВЛК и взбудоражила Сеть: какой резкий ответ дали ей украинцы

Узнайте, что именно написала нардепка.

Нардепка Марьяна Безуглая эмоционально прокомментировала новый коррупционный скандал в ВЛК и снова взбудоражила Сеть.

Выбрала она для этого неизменную площадку – свою страницу в Facebook.

"Миллион долларов у полковника после карьеры в ВЛК, а сколько тогда у генералов?", – написала нардепка.

Скриншот сообщения Безуглой

Пользователи не замедлили и взялись комментировать ее сообщение. В частности, людей интересует, сколько денег тогда у депутатов.

Скриншот

Напомним, СБУ подтвердила обыски и задержание эксочельщика ВЛК Черниговской области, у которого было найдено почти 1 млн дол. Спецслужба уточнила, что ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

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