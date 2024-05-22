Безуглая раскритиковала Сырского и разнесла Генштаб: скандальные заявления нардепки

Нардепка Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в том, что он никоим образом не отреагировал на ее непубличные обращения и проигнорировал критические проблемы. Также она "набросилась" на окружение Сырского.

Соответствующее сообщение Безуглая опубликовала на своей странице в Facebook.

Нардепка пожаловалась, что обращалась к Сырскому с непубличными обращениями, но тот ее проигнорировала и призналась, что "честно пыталась с ним работать, страдая от увиденного".

“Пафос совка и обесценивание человеческой жизни. Первые штрихи”, — коротко назвала ситуацию в Генштабе Марьяна Безуглая. Дальше она прошлась по каждому генералу в Генштабе.

О начальнике Генштаба Баргилевиче

«Баргилевич – Начальник Генерального Штаба. Бюрократия увеличилась вдвое. Закрытие ИТ-подразделений. Лоббизм старых сделок. Мион Сырского. Уничтожение ТРО”.

О командующем Сухопутными войсками Павлюком

«Павлюк – командующий Сухопутными войсками. Просто мион со склонностью к нервным срывам на подчиненных. Практически отсутствие подготовки людей перед отправкой в бригады. Попытки создать как можно больше новых бригад, чтобы пристроить штабы, больше штабов, а не учить пехоту и давать на пополнение. Еще штабы! Имитация бурной деятельности – наше все”.

О главнокомандующем ВСУ Сырском

“Сырский – Главком ВСУ, сокрытие правды, разрыв подразделений, ручной контроль, российская жестокость и обжиг всех конкурентов и креативных в армии. Смена комбригов и комбатов так быстро, что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты. Уничтожение десантников прямо сейчас, чтобы превратить в сухопутные войска и еще многое другое, а также все то, что у всех его миньонов, потому что авторитаризм решений ГК зашкаливает, и все в ВСУ — это сейчас лицо Сырского”.

О руководителе фронта Содоля

«Содоль – руководитель фронта с февраля 2024 года. Кулуарный «мясник», который скроет все, что нужно любому начальнику. Неподготовленная Харьковщина, Авдеевка (очень долго отвечал за это направление у Залужного, а теперь отвечает в рамках почти всего фронта, полезный генерал для Главкомов)”.

Что Безугла предлагает

Нардепка считает, что украинцам нужно "добиваться, чтобы все эти касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения". Вырвать из их кавычек ВСУ. Дальше только новое поколение. Кто вырос в войну с 2014 года. Без московских училищ и звезд времен Януковича. Хватит. Что делать бригадам? Держаться. В боевых подразделениях накопилось столько опыта, инноваций, горизонтальных связей, что вы устоите”, — написала Безугла.

“2014 год не привел к перестройке штабов ВСУ, 2022 год не привел к перестройке штабов ВСУ, если 2024 год не приведет — нам конец. Буду бороться и борюсь за вас бескомпромиссно, каждый день. Потому что это за жизнь, победу и будущее. Не могу допустить такого обесценения жертвы всех невероятных военных, всех гражданских, одевших военную форму и поверивших в ВСУ. ВСУ не может оставаться кривым зеркалом», — резюмировала Безуглая.

Напомним, народная депутатка Марьяна Безуглая после возвращения с фронта назвала некоторых генералов "преступниками" и обвинила их в наступлении РФ на Харьковщине и провале обороны на Покровском направлении.

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