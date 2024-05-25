Безуглая раскритиковала высшее военное руководство из-за "репрессий": шокирующее заявление нардепки

Нардепка сообщила, что собирает "кейсы" по поводу случаев "репрессий" в армии.

Нардепка Марьяна Безуглая заявила, что в ВСУ массово распространены "репрессии" против "неугодных". Она призвала всех, кто сталкивается с несправедливостью и давлением в армии, "безопасно обратиться и рассказать правду", написав ей лично.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сейчас военных блоггеров заставляют удалять свои аккаунты, писать посты в поддержку высшего военного руководства, а также по бригадам пытаются организовать "коллективные обращения". Спасибо, что делитесь этим, но такие репрессии ничто по сравнению с целенаправленной отправкой "неугодных" на штурм, с которого не возвращаются", – заявила Безуглая.

Нардепка добавила, что уже собрала "немало кейсов по поводу таких случаев", которые произошли за годы войны. Однако Безуглая не уточнила, что она собирается делать с собранной информацией.

Напомним, Безуглая намекнула, кто виноват в прорыве россиян в Харьковской области. По словам нардепки, в области вообще не строились укрепления.

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