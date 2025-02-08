Безуглая рассказала о своем романе с военным "Енотом", который на самом деле был женат

Народная депутат Марьяна Безугла пережила бурный роман с погибшим на фронте капитаном ВСУ. По словам депутата, ее избранник имел параллельные отношения и даже был обручен с другой военной. Кроме того, мужчина был женат и имел маленького ребенка.

О своих отношениях Безуглая решилась рассказать в соцсетях после того, как узнала о другой женщине своего любимого.

"Я не хотела об этом писать. Обнародование личной жизни не является обязательным атрибутом работы политика. Но если политика для тебя – не самоцель, а инструмент изменений и раскрытие непростых тем, если всю жизнь ты борешься за правду, то грань между личным и общественно важным стирается, и личные переживания становятся частью истории. Итак, эта история будет о войне и любви. И не будет иметь счастливого завершения", – написала она.

Марьяна Безуглая рассказала, что познакомились они, когда мужчина сфотографировал ее в штабе в Лисичанске и прислал это фото в чат, спрашивая, кто она.

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"Фото попало к его другу Юрию Бутусову. Юрий был журналистом и создал целый сюжет с журналисткой Яниной и теорией заговора – мол, что я делаю в Северодонецке и Лисичанске весной 2022-го? Оказалось, что фото "девушки в британке", которая заряжает телефон, может быть доказательством того, что она якобы руководит войсками. Это были бурные времена, когда все верили в надежду, что борьба здесь и сейчас за гранью возможностей закончит войну очень скоро", – вспомнила Марьяна.

Безуглая рассказала, что ее любимый воевал с 19 лет. Их роман был бурным и начался, когда он вышел на связь после ранения. Затем мужчина сделал ей предложение, но она отказала.

"Летом 2024 года, после перерыва в общении вообще, он снова заговорил о семье, но я понимала, что ничего не получится. Мы были совсем разные, да и отношения уже не выглядели актуальными. Дальше мы только переписывались... Мы решили встретиться 12 января. 20 минут. Говорили. Целировались. я посвятил мне. Я снова начала задумываться, восстановить и отношения. 4 февраля мне написал знакомый из ГУРа, который знал, что мы знакомы. Написал коротко и сухо: Енот погиб", – рассказывает она.

На следующий день после смерти любимого Марьяна узнала, что у него была другая.

"На следующий день я прочитала новость. Новость о том, как военная тоскует по своему погибшему жениху. Там были лирические размышления о мире и любви, о планах и фото. Фото рыжей девушки в форме. Фото роз. Фото мягких игрушек. Точно такого же медведя, который лежит у меня. И он. Шок от сожаления по близкому человеку смешался с другим шоком – раздвоением реальности", – написала женщина.

Марьяна Безуглая объяснила, почему решила сделать эту историю публичной.

"Я нашла ее телефон и связалась. Мы поговорили. Она писала, что их отношения продолжались годы. Но как оказалось, с лета. Вероятно. Итак, все нормально, мы разошлись, она появилась. Видимо. Точно не совпадало только одно. Он не сказал мне, что уже имеет другие отношения. И когда 12 января целовал – уже был вероятно помолвлен с ней. Но мертвые молчат, и я бы не делала эту историю публичной, если бы не увидела четыре аспекта, на которые вынуждена обратить внимание в сообщениях девушки, которые отнимают право на собственную жизненную историю, и не только мою", – отметила она.

Безугла перечислила эти четыре аспекта:

Обобщение о времени отношений, отнимающее у других людей право на их собственные воспоминания.

Публикация личной переписки с человеком, который погиб и не может разрешить или запретить это. У меня очень много личной переписки с Максимом, но она стала мемориалом, не предназначенным для посторонних глаз.

Небрежность к чувствам другой женщины, которая была до нас и является матерью его ребенка.

Признаки капитализации горя для создания личного бренда, надеюсь, что нет.

Безуглая считает, что имела право публиковать свою часть истории.

"У меня вопрос к нему, но ответов уже никогда не будет. Если бы не помогла тебе перейти в ГУР... Если бы мы не разошлись... Если бы я не "отморозилась"... Где бы ты был сейчас? Зачем ты промолчал об Оксане, если мы и так уже месяцами просто дружили, ты же взбудоражил заново мои чувства после того обстрела? Кому будет посвящено каждое стихотворение? Этих ответов у меня не будет никогда. Большинство из них уже не важны. Ты стал абстракцией. Строками. Памятью. Все стало историей. Но каждая история заслуживает быть правдивой", – написала она.

В итоге Безуглая выразила соболезнования близким Максима Емца.

"Я искренне сочувствую всем близким Максима Емца. Искренне сожалею, что Оксана Рубаняк не стала той же рыжей на всю долгую и счастливую жизнь, которую он искал; желаю Оксане удачи на службе и личного счастья, чтобы впереди была долгая, полная любви жизнь, несмотря на войну. Оксана, я уже не имею никаких претензий и сказала все, что хотела. И теперь просто хочу отойти в тень. Дальше это твоя история. Искренне желаю ребенку Максима расти, вобрав в себя все светлые черты отца", – написала Марьяна Безуглая.

Женщина попрощалась с любимым и отметила, что это еще одна история войны.

"Почивай с миром. Воин. Поэт. Любимый. Это просто еще одна история войны. На похороны не пойду. И фото не будет, это личное", – подытожила она.

Напомним, на Покровском направлении погиб военный и поэт Максим Емец с позывным "Енот". О гибели жениха, защищавшего Украину, сообщила военная и писательница Оксана Рубаняк.

Сообщение Оксаны Рубаняк

По словам военной, Максим Емец всегда пытался найти время и возможность приехать к ней. Он ответственно относился к службе и своему долгу, но хотел также быть хорошим мужем для писательницы. "Ты был воином, о котором должен узнать мир. Ты был борцом, отдал всю свою жизнь войне. Я искренне восхищаюсь и уважаю твой путь. Ты был тем, кому не безразлично, вкладывался максимально в борьбу, ты жил ею. Как и крайнее время жил творчеством. Я издам твой сборник, который практически на финальном этапе. Я расскажу о тебе миру. Я буду нести тебя в своем сердце, которое не бьется с момента твоей гибели", – констатировала Рубаняк.

В то же время, жена Максима Емца Татьяна рассказала в соцсетях, что ее муж погиб во время выполнения боевого задания 4.02.2025 в г. Покровск, Донецкая область.

"Мой муж, отец моего Цветочка на щите. Его отвага и самопожертвование навсегда останутся в наших сердцах. Он был настоящим героем, который защищал нашу землю и наше будущее. Память о его подвиге будет жить вечно, вдохновляя нас на добро и единство. Вечная слава защитника Украины... Он был заботливым отцом, верным воином и хорошим человеком ", – написала она.

Сообщение жены Максима Татьяны Емец

Женщина сообщила, что прощание с Максимом состоится 11 февраля на ул. Ребета, 3, "Дом траура" г. Ивано-Франковск.

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