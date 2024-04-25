Безуглая разнесла коллегу по парламенту и пригрозила СБУ: подробности

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая разнесла коллегу по парламенту Дмитрия Разумкова, отметив, что он "выступает за демобилизацию и одновременно защищает ухилянцев, в том числе за рубежом".

Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.

“С Дмитрием Разумковым вообще интересно: он выступает за демобилизацию и одновременно защищает уклоняющихся, в том числе за границей. Так кто его аудитория? Если сейчас делать полную демобилизацию (что априори абсурд, вопрос стоял о сроке службы), то нужно заново набрать, нет, не 500 тыс., а 700-800 тыс. человек вместо тех, кто держит фронт. При этом кроме времени для набора учитывайте минимум 2 месяца на базовое обучение и согласование”, — пишет нардепка.

“В то же время он был одним из самых активных затягивателей законопроекта о мобилизации, что сделало невозможным установить срок мобилизации и снизило призыв. Следовательно, вторым пунктом он был против первого», – добавила Безуглая.

Также, по ее словам, Разумков "защищает ухилянтов, выторгуя всякие отсрочки, выступая против ограничения консульских услуг и т.д.". “Этим же он способствует снижению набора в армию и развитию общественной информации, что война за Украину не касается каждого. Следовательно, противоречит и первому, и второму пункту», — пишет нардепка.

“В чем логика? Чисто потерянный во времени и пространстве популист. Еще и конкурент Юлии Владимировны. Не все прошли испытание властями, некоторые сломались. А какой был потенциал!», — отметила Безуглая.

Возможно, предполагает она, "его (Разумкова — ред.) еще и шантажируют россияне, очень похоже". “Это уже вопрос в Службу безопасности Украины. Ведь все вышеперечисленные действия, хоть и противоречивы в контексте, все они способствуют снижению нашей силы бороться. Не забываем, что Разумков был единственным на заседании СНБО, кто голосовал против закрытия каналов Медведчука, что и стало тогда "последней каплей", — подчеркнула нардепка.

"PS Такие фото сейчас убирал преимущественно, вернулся в костюм, а вот в 2022-2023 годах любил похвастаться, что он "военный", при этом с профессиональными съемками и постановочными ракурсами", — резюмировала Безуглая, опубликовав соответствующие фотографии.

Скриншот

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая предлагает создать информационные и кибервойские.

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