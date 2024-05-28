Безуглая разнесла Минобороны и набросилась на Умерова: за что ему "прилетело"

"Уже киплю от того, что и как происходит, и насколько "генеральская мафия" является постоянным явлением", — написала нардепка.

Народная депутатка Марьяна Безуглая продолжает активно "насыпать" военному руководству Украины. После критики Генштаба и главкома Александра Сырского она переключилась на министра обороны Рустема Умерова.

Соответствующее сообщение с критикой она опубликовала на своей странице в Facebook.

“У меня такое впечатление, что министр пострадал с предыдущим главнокомандующим настолько, что нынешнего не отпускает буквально физически, и все равно эффект нулевой. Возможно, нужно не ходить за ним, глядя на бумажные карты (которые рисовали ночью перед приездом начальства и уже потеряли актуальность), а контролировать с помощью инструментария министерства”, — написала Безуглая.

Чего хочет Безуглая

Нардепка требует расширить и пересмотреть состав, полномочия и порядок работы Главной инспекции Министерства обороны. По словам Безуглой, сейчас там 40 человек на миллион ВСУ.

Она подчеркнула, что нужно провести аудит "бюрократического ада" в Минобороны и ВСУ, отменить устаревшие приказы, уменьшить документооборот и наконец решить вопрос обращения имущества.

Также нардепка считает, что нужно ввести оборонное планирование и не подписывать все организационные директивы главнокомандующего без какой-либо экспертизы.

Она призывает разобраться с ТЦК и СП, вывести их из сухопутных войск и вместе с кадровым центром упорядочить и объединить контекстно с рекрутингом. По словам Безуглой, нужно разобраться и изменить мобилизацию, чтобы брали по навыкам на конкретные должности и многое другое.

“Были громкие заявления о введении целого управления Минобороны по защите прав военнослужащих. И что? Того курсанта, разоблачившего очередные издевательства и схемы в академии сухопутных войск имени генерала Ткачука, сняли с учебы и отправили в штурмовую бригаду. Ткачук на месте. ТЦК и СП избивают людей на улицах. Все еще руководитель фронтом генерал Содоль назначает своих кумовьев на ключевые должности. И что? Это защита прав военнослужащих?», – отметила она.

Безуглая подчеркнула, что вместо ярких заявлений партнерам о сотрудничестве, нужно уделить внимание фактической работе и потому, что сейчас Сырский и его Генштаб якобы ограничили горизонтальные рабочие связи с иностранными партнерами. По словам нардепки, главком "запер" все общение чисто на себя.

“Завершить аудит в ВСУ, но не так, как удобно Сырскому, а проверять каждый шаг: какие подразделения сокращаются, кто переводится, с какой целью и зачем нам еще десять новых мобилизованных бригад со штабами вместо пополнения существующих. Помню, как в 2023 году Залужный создал целый 10-й армейский корпус из мобилизованных, дал им западную технику вместо опытных подразделений, и отправил без боевого опыта на штурм Роботиного. Грабли, грабли, кровавые грабли», – пишет Безуглая.

Она призывает Умерова быть министром и не бояться быть "нехорошим" для генералов.

"Уже киплю от того, что и как происходит, и насколько "генеральская мафия" является постоянным явлением", — добавила Безуглая.

Напомним, военнослужащий, ветеран АТО, блогер Алексей Петров, после начала полномасштабного вторжения вновь пошел защищать Украину, жестко высказался о нардепке Марьяне Безуглой, ее высказывании и мобилизации.

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