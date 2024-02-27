Безуглая разнесла законопроект о мобилизации и покинула заседание Комитета Рады

Нардепка сказала, что это просто говорящая.
Во вторник, 27 февраля, Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение законопроекта о мобилизации с более чем 4196 правками. Прокомментировать заседание решила нардепка Марьяна Безуглая.
Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в Facebook.
“Законопроект о прохождении военной службы, мобилизации и военном учете:
⁃ 4195 правок, это завал — будто у нардепов войны нет.
⁃ Сегодня начали рассмотрение на заседании Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
⁃ Ведется стенограмма заседания – прогресс. Сайт и страница Комитета до сих пор не работает.
⁃ Предложила сразу разобрать оговорки от фракций (это о готовности голосовать вообще) и перейти к тематическим блокам конкретных (!) правок — предложение отклонили.
⁃ Через два часа рассмотрели два вопроса концептуально, а не конкретные правки и завалили по этим вопросам решения.
⁃ Я отметила, что это просто говорящая и покинула заседание.
- Не обращайтесь по поводу учета тех или иных правок сейчас — смотрите, что вообще делается, какое учет отдельной правки”, — написала нардепка.
«Отдельное приветствие главе комитета (Завитневич, тянуть не могу, забанил в Facebook, смелый) — «менеджмент 80 уровня». Говорим так, как до этого перед первым чтением говорили на эти же темы 4 (!) дня без протокола, после чего результаты почти не вошли в повторно зарегистрированный законопроект и вообще не вошли в заключение Комитета”, — продолжила она.
Также она предложила девиз заседания: "Говорили-болтали".
“А это в частности о праве военных на ротацию и увольнение, о справедливости, о рекрутинге, о военной подготовке граждан и многом другом. О реализме», — резюмировала Безуглая.
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