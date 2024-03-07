Безуглая сделала громкое заявление при рассмотрении законопроекта о мобилизации: как её "наказали"

Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала подробности рассмотрения Комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки законопроекта о мобилизации. Она сообщила, что до голосования поправок так и не дошли.

Соответствующее сообщение Безуглая сделала на своей странице в Facebook.

"Сегодня Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "продолжил" рассмотрение законопроекта о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета", — написала она.

“Впервые в заседании принимал участие Валерий Сушкевич, глава Национальной ассамблеи инвалидов Украины и Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью. Говорили о лицах с инвалидностью. Подчеркиваю, снова говорили, а не голосовали правки. То есть до сих пор, ни одна из 4195 поданных правок не проголосована”, — добавила нардепка.

Далее она продолжила: "В.Сушкевич настаивал, что все лица с инвалидностью должны быть мобилизованы только добровольно, лицо с инвалидностью должно иметь право выбрать себе сидельника, не требуется дополнительного подтверждения для I-II группы при оформлении сидельника".

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Безуглая отметила, что поддерживает Сушкевича и пожаловалась на следующее: "Когда я еще раз обратила внимание, что мы до сих пор не перешли к конкретным поправкам, а экспертов можно было приобщить раньше, и что приглашенным гостям не дали возможность договорить, мне попытались выключить микрофон".

Нардепка резюмировала: “Выводы: часы разговоров, никакого решения, наконец-то начали подключать внешних экспертов, комитет все еще цепляется за ложную зону комфорта “как было”. Коллеги, как было, не будет.

Напомним, 6 марта народная депутат Марьяна Безуглая снова резко высказалась о работе Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и рассмотрении законопроекта о мобилизации. К тому же она покинула заседание, пока не начнется конкретика.

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