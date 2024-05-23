Безуглая шокировала заявлением о том, кто "рвется" в министры обороны и провела необычное голосование

Свое мнение на этот счет она пообещала обнародовать позже.

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что, якобы, генерал Руслан Хомчак хочет стать следующим министром обороны и провела необычное голосование.

Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.

“Следовательно, Руслан Хомчак при поддержке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского рвется в министры обороны. Поддерживаете возвращение? Свое мнение напишу позже”, — отметила Безуглая.

Нардепка проводит голосование: она спросила, хотят ли украинцы видеть Хомчака в должности министра обороны. В настоящее время 91% опрошенных отмечают, что они против того, чтобы Хомчак возглавил Министерство обороны. В комментариях они пишут, что якобы именно Руслан Хомчак несет полную ответственность за "Иловайский котел" и гибель украинских военных.

Скриншот сообщения Безуглой

Напомним, нардепка Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в том, что он никоим образом не отреагировал на ее непубличные обращения и проигнорировал критические проблемы. Также она "набросилась" на окружение Сырского.

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