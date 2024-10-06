Скандальная народная депутат Марьяна Безуглая снова наехала на бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Британии Валерия Залужного.

Свою бессмысленную заметку она написала в Сети.

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"Восхищаюсь мужеством Валерия Федоровича. Получил ранение, но несмотря на это писал диссертацию по юриспруденции под руководством господина Кивалова. Проводил ежедневные встречи и совещания с господином Жаданом. Однако... старая рана дала о себе знать, и он пошел на ВВК... И все же не сдался! Защищает наши интересы в Лондоне. Наш железный генерал!", - так она отреагировала на сообщение бывшего нардепа Борислава Березы, который утверждал, что Украина могла бы потерять Залужного.

Ожидаемо, нардепка закрыла возможность комментировать свое сообщение.

Напомним, OSINT-аналитик обвинил Марианну Безуглу в том, что череи сообщение состоялось продвижение РФ в Угледаре Донецкой области.

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