Безуглая снова наехала на Залужного: что на этот раз придумала скандальная нардепка

Ожидано, что нардепка закрыла возможность комментировать свое сообщение.
Скандальная народная депутат Марьяна Безуглая снова наехала на бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Британии Валерия Залужного.
Свою бессмысленную заметку она написала в Сети.
"Восхищаюсь мужеством Валерия Федоровича. Получил ранение, но несмотря на это писал диссертацию по юриспруденции под руководством господина Кивалова. Проводил ежедневные встречи и совещания с господином Жаданом. Однако... старая рана дала о себе знать, и он пошел на ВВК... И все же не сдался! Защищает наши интересы в Лондоне. Наш железный генерал!", - так она отреагировала на сообщение бывшего нардепа Борислава Березы, который утверждал, что Украина могла бы потерять Залужного.
Ожидаемо, нардепка закрыла возможность комментировать свое сообщение.
Напомним, OSINT-аналитик обвинил Марианну Безуглу в том, что череи сообщение состоялось продвижение РФ в Угледаре Донецкой области.
Читайте также:
- "Сегодня у Путина есть другой список целей": Зеленский об очевидной слабости главы Кремля
- Путин сменил 12 военачальников за время войны: в WP проанализировали страхи диктатора
- У Путина есть только одна причина для новой мобилизации: объяснение эксперта